Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent’anni

Negli ultimi vent’anni i posti letto negli ospedali del territorio compreso tra Varese, Busto Arsizio e Gallarate si sono ridotti in modo significativo. Non si tratta, però, soltanto di tagli: è in atto una vera e propria rivoluzione del modello di cura, che ha cambiato il volto di strutture come il Circolo di Varese, il Del Ponte, l’ospedale di Busto Arsizio e il Sant’Antonio Abate di Gallarate. Un cambiamento che ha reso il sistema più efficiente ma, secondo alcuni operatori, anche più fragile. (Dati dell’osservatorio regionale 30 gennaio 2025)

Il dato di partenza è eloquente: negli anni Duemila la Lombardia contava in media tra i cinque e i sei posti letto ogni mille abitanti. Oggi quel numero si è attestato tra i tre e i 3,2, con una riduzione nell’ordine del 30-40 per cento. Un trend che ha investito tutti gli ospedali del Varesotto, sia pure con modalità e intensità diverse a seconda del ruolo che ciascuna struttura ricopre nella rete provinciale.

Il Circolo di Varese: l’hub che punta in alto

L’Ospedale di Circolo è il riferimento provinciale per le alte specialità e per i casi più complessi. La sua dotazione attuale riflette questa missione: circa cento letti di medicina generale, una trentina di cardiologia con annessa unità coronarica, trenta letti di neurologia, una ventina rispettivamente di oncologia, nefrologia e chirurgia vascolare.

In chirurgia, la struttura mantiene circa sessanta letti per la chirurgia generale, una cinquantina per l’ortopedia e la traumatologia, quindici per la neurochirurgia. L’area critica conta una ventina di letti di rianimazione e una quindicina di terapia subintensiva.

Nel corso degli anni il Circolo ha ridotto progressivamente i posti letto delle medicine e delle chirurgie tradizionali, ma ha rafforzato le aree ad alta intensità. Il risultato è un presidio con un ruolo accresciuto, non diminuito, anche se profondamente diverso rispetto al passato. Il day hospital è diventato un pilastro: oncologia, cardiologia, ematologia e nefrologia gestiscono oggi gran parte dell’attività in regime ambulatoriale o di ricovero diurno, riservando i letti ordinari ai casi più complessi.

Il Del Ponte: l’eccezione al trend

L’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese rappresenta un caso a sé. Mentre altrove i posti letto calano, qui la tendenza è andata in direzione opposta, almeno in alcuni settori. Il Del Ponte è una struttura prevalentemente materno-infantile e la sua missione specifica l’ha preservata — e in parte potenziata — dai tagli più profondi.

Ostetricia e ginecologia contano oggi quasi settantadue letti attivi, con quattro posti in day hospital. La neonatologia ne ha diciotto, la terapia intensiva neonatale otto, la chirurgia pediatrica sette con ben otto posti di day hospital. La neuropsichiatria infantile dispone di dieci letti ordinari e due in day hospital. Persino l’oncologia è presente, ma solo in day hospital, con tre posti, a segnalare come anche in questa struttura il modello ambulatoriale stia guadagnando spazio. Il Del Ponte è dunque l’eccezione che conferma la regola: dove c’è una missione specialistica ben definita, i posti letto reggono.

Busto Arsizio: uno spoke avanzato

L’ospedale di Busto Arsizio occupa nella rete lombarda il ruolo di spoke avanzato, con un’ampia copertura clinica ma una complessità inferiore rispetto all’hub di Varese. La sua dotazione attuale è significativa: ventisei letti di ostetricia e ginecologia con tre posti in day hospital, quattordici di ematologia, sedici di pediatria, sei di terapia intensiva, quattordici di psichiatria con un posto in day hospital, sedici di nefrologia, dodici o tredici di psichiatria. La pneumologia, attiva per undici mesi l’anno, conta sedici letti ordinari.

È però in questa struttura che la riorganizzazione si è fatta sentire con maggiore evidenza sul versante medico e chirurgico tradizionale. Alcune discipline risultano ormai prive di degenza ordinaria ma presenti in day hospital — come la dermatologia — a testimoniare una riconversione strutturale in corso. La presenza attiva di quasi tutte le discipline per dodici mesi consecutivi è un segnale positivo di continuità, ma indica anche una saturazione strutturale che lascia poco spazio di manovra nei momenti di picco.

Gallarate: il presidio del territorio

L’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate è il più periferico del gruppo nel senso funzionale del termine: uno spoke che presidia il territorio con medicine e chirurgie di base, senza ambire alle alte specialità. La medicina generale conta circa ottanta letti, l’ortopedia trentacinque, la chirurgia generale quaranta, l’urologia una ventina. La cardiologia dispone di venti letti con day hospital, la neurologia altrettanti, la pneumologia quindici. La terapia intensiva si ferma a otto posti.

Rispetto al passato, è proprio su strutture come quella di Gallarate che la riorganizzazione ha lasciato il segno più visibile nelle discipline generaliste: meno letti di medicina, meno chirurgia tradizionale, maggiore spinta verso l’attività ambulatoriale e il day hospital. L’oncologia, per esempio, ha una degenza limitata ma un day hospital rilevante.

Saronno, Tradate, Cittiglio: la rete periferica

Accanto ai grandi ospedali, una parte rilevante dell’assistenza ospedaliera provinciale è garantita da tre presidi più piccoli, ciascuno con una fisionomia propria e un ruolo complementare rispetto ai poli maggiori.

L’ospedale di Saronno presenta una dotazione distribuita sulle principali aree mediche e chirurgiche — medicina generale, chirurgia, ortopedia, urologia, neurologia, cardiologia con unità coronarica, psichiatria e pediatria — ma in diversi reparti i posti letto risultano contenuti o azzerati in alcune rilevazioni, segno di una riorganizzazione ancora in corso che sta ridisegnando progressivamente le attività del presidio.

Il Galmarini di Tradate mostra invece una struttura più definita su alcune specialità chiave: la medicina generale conta circa trentaquattro letti, l’ortopedia e la chirurgia generale ne hanno una dozzina ciascuna, la cardiologia e la pediatria una decina. È presente anche un reparto di recupero e riabilitazione con circa otto posti, mentre la terapia intensiva dispone di tre letti. Una quota residuale di lungodegenza completa l’offerta, facendo di Tradate un presidio solido per l’assistenza medica e riabilitativa di prossimità.

Cittiglio, infine, si distingue per una copertura equilibrata tra area medica, chirurgica e materno-infantile: ventisei letti di medicina generale, quattordici di ortopedia, dodici di ostetricia e ginecologia, undici di pediatria, dieci di chirurgia generale e tredici di psichiatria. Una dotazione che fa del presidio della Causa Pia Luvini un riferimento importante per i comuni della sponda del Lago Maggiore, dove l’alternativa più vicina richiederebbe spostamenti ben più lunghi.

Con la sua dotazione di una cinquantina di letti l’Ondoli di Angera presenta una forte focalizzazione sull’area medica mentre il Confalonieri di Luino ha una struttura ridotta ma equilibrata su alcune discipline principali.

Nel complesso, gli ospedali periferici lavorano in modo integrato con i poli maggiori. Una rete che, proprio grazie a questa diversificazione, riesce a rispondere a una domanda di salute distribuita su un territorio vasto e non sempre ben collegato.

Un sistema più snello, ma più esposto

Il quadro complessivo restituisce un sistema sanitario profondamente trasformato. Le ragioni del calo dei posti letto non sono riducibili a una sola causa: l’innovazione tecnologica ha reso molti interventi meno invasivi e i tempi di degenza si sono accorciati in modo drastico. Operazioni che un tempo richiedevano da cinque a sette giorni di ricovero si risolvono oggi in uno o due giorni, o addirittura senza ricovero. La riorganizzazione della rete ha poi spostato una quota crescente dell’assistenza verso il territorio e la domiciliarità.

Il risultato è un sistema più efficiente sulla carta, ma anche più fragile nella pratica. I pronto soccorso sono più congestionati, i ricoveri più difficili da ottenere, i periodi di picco — l’inverno, le ondate epidemiche — mettono in crisi strutture che hanno eliminato quasi ogni margine di sicurezza.

La sfida in atto punta sul potenziamento del territorio attraverso case e ospedali di comunità ma anche con nuovi “setting” di cura, come quelli presentati da Ats Insubria alla Conferenza dei Sindaci del Distretto di Varese, che mirano a dare continuità di cura ai soggetti più fragili socialmente, al di fuori, però, degli ospedali che hanno una funzione di cura della sola fase acuta.