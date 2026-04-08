Varese News

Archivio

“Menopausa: fine del ciclo … non della vita” conferenza alla Galleria Boragno di Busto Arsizio

Il 10 aprile alle 20:30 il settimo degli appuntamenti di “Donne in salute”

MENOPAUSA – FINE DEL CICLO…NON DELLA VITA!

Il 10 aprile alle 20:30, presso la Galleria Boragno, il settimo degli appuntamenti di “Donne in salute” – Le conferenze per stare bene in collaborazione con Depofarma Spa

“Come affrontare tutti i sintomi di una menopausa spontanea e dopo un tumore mammario”

Le risposte alle domande e l’aiuto delle nuove terapie per vivere al meglio questa fase della vita.

Presentazione a cura della Dott.ssa Elena Corradini , della Dott.ssa Nicole Moroni e del dott Francesco D’Errico

La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita un’iscrizione via mail a:
conferenzesalute@gmail.com

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 08 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.