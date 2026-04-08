“Menopausa: fine del ciclo … non della vita” conferenza alla Galleria Boragno di Busto Arsizio
Il 10 aprile alle 20:30 il settimo degli appuntamenti di “Donne in salute”
Il 10 aprile alle 20:30, presso la Galleria Boragno, il settimo degli appuntamenti di “Donne in salute” – Le conferenze per stare bene in collaborazione con Depofarma Spa
“Come affrontare tutti i sintomi di una menopausa spontanea e dopo un tumore mammario”
Le risposte alle domande e l’aiuto delle nuove terapie per vivere al meglio questa fase della vita.
Presentazione a cura della Dott.ssa Elena Corradini , della Dott.ssa Nicole Moroni e del dott Francesco D’Errico
La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita un’iscrizione via mail a:
conferenzesalute@gmail.com
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