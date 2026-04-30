Mera & Longhi: la Famiglia Bosina premia 130 anni di dolcezza artigianale a Varese

Domenica 3 maggio 2026, nel solco delle celebrazioni per il patrono San Vittore, la città di Varese torna a onorare le sue radici più profonde. Tra i momenti più attesi della cerimonia ufficiale, spicca il riconoscimento alla Mera & Longhi, azienda storica che da quasi tredici decenni rappresenta l’eccellenza dell’arte dolciaria bosina.

Il premio, assegnato dalla Famiglia Bosina, riconosce non solo il valore imprenditoriale di un’attività capace di attraversare due guerre mondiali e i mutamenti del mercato globale, ma anche il legame indissolubile con il tessuto sociale varesino.

Una storia nata in via San Martino

Tutto ebbe inizio nel 1896, quando Pietro Mera aprì un piccolo biscottificio con laboratorio artigianale nel retro di via San Martino. È qui che, impastate a mano secondo la tradizione, nascono le prime caramelle che avrebbero conquistato generazioni di varesini. Negli anni Venti, con il trasferimento in via Maspero e l’ingresso del socio Longhi, l’azienda vive una stagione di grande espansione, arrivando a contare oltre cento dipendenti e diversificando la produzione in confetti e liquirizie.



Pionieri delle figurine e del «Rabarbaro»

Pochi sanno che la Mera & Longhi fu tra le prime aziende in Italia a intuire il potenziale delle figurine dei calciatori. Tra il 1928 e il 1929, molto prima che diventasse una moda nazionale, l’azienda inseriva nei propri pacchetti le immagini degli «Assi dello Sport», creando collezioni che oggi sono veri tesori per gli appassionati di collezionismo.

Ma la vera svolta arriva nel 1935 con la creazione del “Rabarbaro Chinese Melsa”. Protetta da un elegante incarto oro-marrone, questa caramella digestiva, nata da un’intuizione dei fondatori durante un viaggio in Toscana, viene prodotta ancora oggi seguendo i rituali tradizionali dell’antica Cina, da cui l’azienda importa direttamente la materia prima selezionata.

Resilienza e innovazione

La storia della Mera & Longhi è fatta anche di scelte coraggiose. Nel dopoguerra, un celebre accordo con il colosso svizzero Lindt definì i campi d’azione: gli svizzeri si concentrarono sul cioccolato, mentre i varesini mantennero il primato assoluto sulle caramelle. Negli anni Settanta, l’azienda ebbe inoltre il merito di puntare sulle caramelle benefiche (come quelle alla salvia-limone o al ginepro), anticipando la moderna attenzione verso i prodotti naturali e fitoterapici.

Il presente a Casale Litta

Oggi l’azienda, che ha trasferito la produzione a Casale Litta nel 1984, è guidata da Emilio Mera, rappresentante della nuova generazione che prosegue il lavoro avviato dal padre Aquilino. Sotto la sua guida, la tradizione si è aperta all’innovazione con lo sviluppo di linee senza zucchero, l’uso della stevia e nuovi prodotti come il liquore «Rabarbarone».