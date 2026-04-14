Mercallo Futuro ideale sul parcheggio di piazza della Croce, «Non è finita qui»

Il gruppo di minoranza Mercallo Futuro ideale interviene dopo l’inaugurazione del nuovo parcheggio pubblico di piazza della Croce per sottolineare le criticità che secondo i consiglieri avrebbero accompagnato la realizzazione dell’opera fin dalle prime fasi. I dubbi sollevati dall’opposizione riguardano, in particolare, l’importo della spesa e gli aspetti tecnici e amministrativi dei lavori.

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La questione dei costi

Mercallo Futuro ideale punta il dito sul tema dei costi, contestando l’importo speso, ritenuto non adeguato ai risultati. «I numeri – commentano i consiglieri di minoranza – parlano con chiarezza: circa 180.000 euro complessivi per la realizzazione di dieci posti auto. Un investimento significativo, a fronte del quale si riscontrano tuttora evidenti problematiche funzionali, e al quale vanno aggiunti ulteriori circa 50.000 euro per interventi accessori, tra cui l’illuminazione e lavorazioni di finitura che, allo stato attuale, risultano di qualità quantomeno discutibile».

I dubbi dell’opposizione riguardano anche le scelte strategiche. «Era presente – sottolinea Mercallo Futuro ideale – una proposta concreta di acquisto dell’immobile per un importo di 70.000 euro, che avrebbe consentito di evitare la demolizione, chiudere i contenziosi presenti scongiurandone certi futuri e ridurre sensibilmente i rischi economici per l’ente. Tale opportunità è stata ignorata».

«Non si può parlare di riqualificazione»

Le critiche della minoranza riguardano anche il risultato complessivo dell’intervento, «che – affermano i consiglieri – difficilmente può essere ricondotta al concetto di riqualificazione urbana» e «che non risolve in maniera efficace le criticità della sosta nel centro del paese».

«Le facciate degli edifici confinanti – aggiungono – presentano ancora evidenti segni delle coperture precedenti, muri lasciati incompiuti, residui edilizi che richiamano scenari di abbandono, con cavi a vista e materiali non rimossi. Un contesto che appare più assimilabile a una condizione post-intervento emergenziale che a un’opera ultimata e valorizzata».

«Criticità anche in ambito amministrativo»

Il gruppo d’opposizione coglie l’occasione anche per ricordare le questioni amministrative legate al progetto. «A seguito delle criticità da noi evidenziate sin dalle prime fasi – afferma Mercallo Futuro ideale –, in particolare in merito alla scomodità e alla difficile accessibilità degli stalli, l’Amministrazione è stata costretta a intervenire con una variante progettuale, che ha solo parzialmente attenuato le problematiche originarie, senza risolverle in modo strutturale, e ha al contempo prodotto un evidente peggioramento sotto il profilo estetico e compositivo dell’intervento».

«A fronte di tali modifiche – aggiungono i consiglieri – emerge inoltre un tema tutt’altro che secondario: non risulta essere stato effettuato il necessario passaggio autorizzativo in ambito paesaggistico. Per tale ragione, il gruppo Mercallo Futuro ideale ha formalmente richiesto chiarimenti alla competente Soprintendenza, al fine di verificare la correttezza dell’iter seguito».

«Problemi sintomo di un metodo amministrativo non adeguato»

Secondo Mercallo Futuro ideale, le criticità sollevate rappresenterebbero solamente un sintomo di un approccio amministrativo ritenuto non adeguato. «Il problema – afferma la minoranza – va oltre il singolo intervento. Ciò che emerge è un metodo amministrativo caratterizzato da una limitata capacità di ascolto, da scelte portate avanti nonostante le criticità evidenziate e da una carenza di visione complessiva. Quando si arriva a dover correggere un progetto in corso d’opera senza migliorarlo realmente, aumentando al contempo i costi e peggiorando la qualità complessiva, non si tratta più di una divergenza politica, ma di una questione di competenza».

«Mercallo Futuro ideale – aggiungono i consiglieri – continuerà a svolgere il proprio ruolo con responsabilità, nell’interesse della collettività, affinché sia fatta piena chiarezza su ogni aspetto della vicenda».