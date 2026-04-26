Mercoledì chiude per una notte l’uscita sulla A8 di Gallarate per chi arriva da Milano

Sulla A8 Milano-Varese è prevista una chiusura notturna dell’uscita di Gallarate per lavori di manutenzione. Il provvedimento sarà in vigore dalle 21 di mercoledì 29 aprile alle 5 di giovedì 30 aprile e interesserà i veicoli in arrivo da Milano.

Lavori nella notte tra mercoledì e giovedì

La chiusura si rende necessaria per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza lungo il tratto autostradale. Durante l’intervento, non sarà quindi possibile utilizzare l’uscita di Gallarate per chi percorre la A8 in direzione Varese.

Le alternative consigliate

Per limitare i disagi alla circolazione, gli automobilisti potranno uscire in anticipo a Busto Arsizio, oppure proseguire verso Varese e uscire a Cavaria. In alternativa è possibile immettersi sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e uscire alla stazione di Besnate.

Agli automobilisti viene raccomandata prudenza e attenzione alla segnaletica presente lungo il tratto interessato, oltre a programmare per tempo il percorso in base alla chiusura prevista.