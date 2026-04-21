Mezzo metro d’acqua, ma il piano anti-allagamento del sottopasso di via Tasso a Busto Arsizio regge

Questa volta la prova del maltempo è stata superata senza criticità. Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 aprile, un violento temporale ha colpito la città di Busto Arsizio, mettendo sotto pressione il sottopasso di via Torquato Tasso, storicamente esposto al rischio di allagamenti.

Il sistema di gestione delle acque, con semafori, pannelli luminosi e sbarre è entrato regolarmente in funzione, consentendo il corretto deflusso dell’acqua senza provocare disagi e pericolo.

Immediato l’intervento di Alfa: una squadra composta da un tecnico e due operatori si è attivata tempestivamente per monitorare la situazione e per garantire il corretto funzionamento dell’impianto. A supporto, anche il servizio di spurgo che ha eseguito il lavaggio della strada prima della riapertura.

Come ha funzionato il sistema anti-allagamento

Le sbarre del sottopasso si sono abbassate alle 4:30, dopo che il livello dell’acqua aveva raggiunto mezzo metro, per essere riaperte alle 8:30, al termine delle verifiche e delle operazioni di ripristino.

«L’episodio – commenta Alfa – rappresenta un segnale concreto dell’efficacia degli interventi messi in campo negli ultimi mesi dal gestore idrico con il sostegno dell’amministrazione comunale per affrontare una delle problematiche più annose della città».