Michele Croce debutta a Milano: è il primo arbitro in carrozzina in un campionato ufficiale

Il fischio d’inizio in via Maffei ha avuto un suono speciale nel pomeriggio di domenica 19 aprile, tra le mura dell’oratorio San Silvestro e Martino a Milano. Michele Croce, 15 anni, ha fatto il suo esordio ufficiale come arbitro nel campionato under 9 del CSI Milano, dirigendo la sfida tra Vittoria Junior e 4 Evangelisti dalla sua carrozzina. Quella che per alcuni poteva sembrare una scommessa complessa si è rivelata una lezione di naturalezza e determinazione, trasformando un sogno coltivato fin da bambino in una solida realtà sportiva. (foto Csi Milano)

Un percorso nato tra i banchi di scuola

Michele ha gestito il rettangolo di gioco con l’autorità di chi ha studiato duramente per esserci. Il suo non è stato un debutto casuale, ma il risultato di un impegno costante che lo ha portato a conseguire il patentino AIA dopo un percorso di formazione rigoroso, che non ha fatto sconti alla sua passione. Il passaggio dalle prime amichevoli al rigore del campionato ufficiale segna il raggiungimento di un obiettivo inseguito fin dalle scuole elementari. Già allora, durante le ore di educazione fisica, Michele si divertiva ad arbitrare le partite di calcio e pallavolo dei compagni di classe, superando presto quel pizzico di invidia che provava inizialmente verso i calciatori.

Dalla Winners Cup al debutto ufficiale

La scintilla definitiva è scoccata grazie all’incontro tra il Vittoria Junior e i volontari che supportano le attività sportive delle oncologie pediatriche degli ospedali milanesi, avvenuto durante la Winners Cup del 2025. In quell’occasione è nata l’amicizia tra Michele e Marco Vichi, presidente del club, che ha deciso di sostenere l’aspirazione del ragazzo. Dopo un primo test in un’amichevole femminile lo scorso 1° marzo, la strada si è aperta verso le competizioni federali, portando Michele a dirigere con successo una gara combattuta e sentita, conclusasi con la vittoria della squadra 4 Evangelisti.

Le parole del giovane arbitro

L’emozione per la “prima” ufficiale è stata tanta, ma è stata gestita con grande maturità. «Finalmente ho l’occasione di mettermi alla prova in una gara ufficiale – ha spiegato Michele Croce –. Sono emozionato, ma mi sono preparato molto e ho fatto il mio meglio per gestire la partita e far divertire i ragazzi».