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Milano art week: la città si accende con una settimana tra mostre, performance e visioni contemporanee

Oltre 400 appuntamenti e più di 200 realtà coinvolte trasformano la città in un laboratorio diffuso, tra grandi istituzioni, spazi indipendenti e nuovi linguaggi creativi

Generico 13 Apr 2026

Dal 13 al 19 aprile torna la Milano Art Week 2026, giunta alla sua decima edizione che trasforma la città in un grande palcoscenico diffuso dedicato all’arte contemporanea. Promossa dal Comune di Milano e coordinata da un network di realtà del settore, la manifestazione coinvolge istituzioni pubbliche e private, fondazioni, gallerie e spazi indipendenti, restituendo l’immagine di una scena culturale dinamica e in costante evoluzione. Il cuore della settimana è rappresentato da un programma ampio e trasversale, con oltre 400 appuntamenti distribuiti in tutta la città e proposti da circa 230 realtà. Mostre, performance, talk, workshop e aperture straordinarie invitano il pubblico a muoversi tra quartieri e linguaggi diversi, costruendo un percorso che attraversa le molteplici sfaccettature del contemporaneo.

Non si tratta solo di una somma di eventi, ma di un vero e proprio ecosistema culturale che mette in relazione artisti, curatori, istituzioni e cittadini. La Art Week diventa così uno spazio di confronto sui temi più urgenti del presente – dall’identità alla memoria, dalla geopolitica all’ambiente – offrendo occasioni di riflessione condivisa e di partecipazione attiva. Tra i momenti centrali si inserisce anche miart 2026, in programma dal 17 al 19 aprile, che rappresenta il punto di incontro tra ricerca artistica e mercato internazionale. Attorno alla fiera si sviluppa una costellazione di iniziative diffuse che amplificano il dialogo tra le diverse componenti del sistema dell’arte.

Generico 13 Apr 2026

Uno degli elementi distintivi della Milano Art Week è la sua capacità di attivare l’intero tessuto urbano. Musei, spazi espositivi e luoghi meno convenzionali diventano scenari di interventi artistici, dando vita a un percorso che unisce centro e periferie, storia e contemporaneità. Il pubblico è così invitato a esplorare Milano attraverso una mappa in continuo movimento, dove ogni tappa contribuisce a costruire un racconto collettivo. In questo intreccio di esperienze, la città si afferma come uno dei principali punti di riferimento per l’arte contemporanea a livello nazionale e internazionale. La Milano Art Week non è soltanto una vetrina, ma un dispositivo culturale capace di mettere in relazione pratiche, visioni e comunità, rafforzando il ruolo di Milano come capitale della creatività e laboratorio aperto sul presente.

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di aprile  a Materia

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Erika La Rosa
erika@varesenews.it
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Pubblicato il 14 Aprile 2026
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