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Militari sui treni Trenord con 20 euro all’anno: l’obiettivo è la sicurezza

Dal 1° maggio 2026, il personale di Esercito, Marina e Aeronautica potrà viaggiare sulla rete regionale a tariffa agevolata. L'assessore Lucente: «Più tutela per i passeggeri e sostegno alle Forze Armate»

Trenord Milano Centrale

Un abbonamento simbolico per garantire una presenza rassicurante a bordo dei convogli. Dal prossimo 1° maggio 2026, gli appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare) potranno viaggiare su tutti i treni di Trenord in Lombardia al costo agevolato di soli 20 euro all’anno.

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, attraverso un protocollo d’intesa che coinvolge Regione, rappresentanti dei Comandi militari e l’azienda ferroviaria.

Un investimento sulla sicurezza

L’iniziativa, valida fino al 31 dicembre 2026, punta a incrementare la percezione di sicurezza tra i pendolari grazie alla presenza di personale in divisa (o comunque identificabile) sui vagoni. Per finanziare la misura, la Regione ha stanziato complessivamente 1,6 milioni di euro per il biennio 2026-2027.

«Efficienza e sicurezza sono princìpi che dobbiamo garantire a ogni passeggero – ha dichiarato l’assessore Lucente –. Questa misura rappresenta un valore aggiunto importante per consentire agli utenti di utilizzare i treni in totale tranquillità, offrendo al contempo un doveroso sostegno alle Forze Armate».

Come funziona l’agevolazione

Il servizio è rivolto ai militari che operano in Comandi situati sul territorio lombardo. Le modalità di adesione seguiranno un modello già collaudato:

Piattaforma: Le richieste andranno gestite tramite l’applicativo online “IVOLA – Io viaggio ovunque in Lombardia agevolata”.

Costo: Una quota contributiva di 20 euro annui a carico del militare.

Validità: Tutta la rete ferroviaria regionale coperta da Trenord.

L’accordo si affianca a quello già attivo per le Forze dell’Ordine, consolidando la strategia di Palazzo Lombardia volta a presidiare i mezzi pubblici attraverso la collaborazione con i Corpi dello Stato.

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Pubblicato il 20 Aprile 2026
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