Minacciato dalla ex compagna, il racconto shock a Varese in tribunale: “Voleva uccidere me e le bambine”

Nuova udienza oggi, giovedì 23 aprile, nel processo che vede imputata una donna accusata di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagno, un uomo nato nel 1989, con il quale aveva intrapreso una relazione a partire dal 2011. Nel corso del dibattimento sono stati ascoltati sia la persona offesa, sia la madre dell’imputata, che hanno ricostruito in aula gli anni della convivenza e le tensioni che avrebbero caratterizzato il rapporto.

Secondo quanto riferito dall’uomo davanti al giudice, la relazione sarebbe iniziata quando la donna era ancora minorenne, all’età di 17 anni. In quel periodo, come emerso dalla deposizione, la giovane frequentava una comunità a causa di problematiche personali che le avrebbero impedito di completare gli studi. Dalla relazione nacque una prima figlia nel 2012, seguita da una seconda nel 2020. La convivenza è poi proseguita fino al Natale del 2021, tra «alti e bassi», come ha spiegato il testimone.

L’uomo ha descritto un clima familiare diventato progressivamente sempre più difficile. In aula ha raccontato che la compagna avrebbe avuto frequenti scatti d’ira, rifiutandosi spesso di uscire, di mangiare o di aiutare nella gestione delle figlie. «Aveva gli occhi fuori dalle orbite», ha riferito durante l’esame, ricordando episodi in cui la donna, in preda alla rabbia, avrebbe lanciato verso di lui oggetti di vario genere, insultandolo e minacciandolo.

Nel rispondere alle domande del pm il 37enne ha riferito di essere stato costretto a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine almeno tre volte per sedare situazioni particolarmente tese. In uno degli episodi più gravi ricordati in aula, la donna lo avrebbe minacciato con un coltello da cucina, arrivando a dirgli: «Prendo un coltello e ti ammazzo». L’uomo ha inoltre parlato di oggetti usati come strumenti di minaccia, tra cui un collo di tartaruga in vetro rotto e perfino i ferri del camino.

Le tensioni, sempre secondo la testimonianza resa nell’aula bunker (peraltro affollata da una scolaresca delle medie superiori in visita didattica) si sarebbero consumate spesso davanti alla figlia maggiore, presente durante numerosi litigi domestici. L’uomo ha spiegato di aver deciso, a un certo punto, di allontanarsi da casa per sottrarsi a quella situazione.

Anche dopo la separazione, tuttavia, la situazione non si sarebbe placata. L’ex compagno ha raccontato che la donna avrebbe continuato a seguirlo nei suoi spostamenti, arrivando, in un’occasione, a tentare di investirlo mentre attraversava le strisce pedonali. «Quando uscivo con il cane, la trovavo che mi seguiva», ha dichiarato.

Particolarmente allarmante, secondo il suo racconto, il contenuto delle minacce rivolte dalla donna, che avrebbe più volte affermato di voler uccidere lui e le bambine, per poi togliersi la vita.

Nel corso dell’udienza è stata ascoltata anche la madre dell’imputata, chiamata a riferire sul contesto familiare e sul comportamento della figlia. La sua testimonianza si è inserita nel quadro ricostruito dall’accusa, contribuendo a delineare una situazione familiare caratterizzata da forte conflittualità.

Il procedimento proseguirà nelle prossime udienze con l’esame degli ulteriori testimoni e con l’acquisizione degli altri elementi istruttori. In partifolare è prevista l’escussione dell’imputata nella prossima udienza, il 2 luglio.