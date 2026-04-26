“Mio padre, tuo padre” a Luino: una storia di riconciliazione e dialogo

Giovedì 30 aprile 2026 Palazzo Verbania di Luino ospiterà una serata dedicata al tema del dialogo e della costruzione della pace, con la presentazione del libro «Mio padre, tuo padre» alla presenza delle autrici. L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, inizierà alle 20.45 ed è promosso da GIM Progetti ODV con il patrocinio del Comune di Luino.A Palazzo Verbania una serata aperta alla cittadinanza con letture, riflessioni e testimonianze per approfondire il valore della nonviolenza e della comprensione reciproca

Un libro per parlare di pace e riconciliazione

L’incontro prende spunto dal volume di Carola Benedetto e Luciana Ciliento, che racconta una storia vera ambientata nel conflitto israelo-palestinese. Al centro del libro ci sono due padri, Rami Elhanan e Bassam Aramin, un israeliano e un palestinese, uniti da una tragedia comune: la perdita delle rispettive figlie.

Come emerge dalla presentazione dell’evento , il racconto mostra una scelta diversa da quella dell’odio: quella del dialogo e della riconciliazione. «Una storia vera che insegna pace», sintetizza la locandina.

Educare al dialogo

La serata si inserisce nel ciclo di incontri «Educare al dialogo», promosso da GIM Progetti ODV in collaborazione con il Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano . L’obiettivo è affrontare temi complessi con uno sguardo orientato alla nonviolenza e alla comprensione reciproca.

Durante l’incontro verranno proposte riflessioni non solo sul contesto internazionale, ma anche sulle situazioni di conflitto quotidiane, per stimolare un cambiamento che parta dalle relazioni di tutti i giorni.

Un evento aperto alla comunità

La serata vedrà anche la partecipazione degli scout di Luino, che leggeranno alcuni brani del libro, contribuendo a rendere l’incontro accessibile anche a un pubblico più giovane.

Il ciclo proseguirà poi il 29 maggio con un secondo appuntamento dedicato al tema del Congo e delle conseguenze sociali legate all’estrazione del cobalto, sempre a Palazzo Verbania.