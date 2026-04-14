Miss Mamma Italiana fa tappa ad Arcisate: Laura Di Pietro è la regina della selezione

La bellezza e la simpatia delle mamme hanno illuminato il fine settimana di Arcisate. Il Palavelmaio ha ospitato una tappa della 33° edizione di “Miss Mamma Italiana 2026”, il concorso nazionale ideato da Paolo Teti e curato dalla Te.Ma Spettacoli.

Non si è trattato solo di una sfilata: la manifestazione, infatti, sostiene attivamente “Arianne”, l’Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su questa malattia cronica che colpisce quasi 4 milioni di donne in Italia.

I risultati della tappa

La giuria ha proclamato vincitrice assoluta della selezione Laura Di Pietro, 39 anni, impiegata di Brebbia e mamma di Christian Paolo. Per quanto riguarda le categorie speciali, la fascia “Gold” (dai 46 ai 55 anni) è andata alla comasca Hope Polanco, mentre la “Evergreen” (oltre i 56 anni) è stata assegnata alla torinese Elena Mauri.

Numerose le mamme della provincia di Varese che si sono distinte, portando a casa titoli prestigiosi:

Miss Mamma Solare: Federica De Fino, 43 anni, insegnante di Sumirago.

Miss Mamma Sprint: Vilma Tolomeo, 66 anni, commessa di Sangiano.

Il legame con il territorio: le “Miss la Valganna”

Una novità di questa tappa è stata l’assegnazione delle fasce speciali “Miss la Valganna”. Le vincitrici di questo titolo non solo hanno ottenuto il pass per le fasi finali del concorso nazionale, ma avranno un compito d’eccezione il prossimo 12 luglio: saranno loro a premiare i partecipanti della manifestazione ciclostorica “la Valganna”. In quell’occasione, indosseranno abiti d’epoca per celebrare il fascino del ciclismo storico.

Le premiate per questo ruolo sono Maria Grazia Posillico di Mercallo e Laura Torresan di Laveno Mombello, insieme a Tita Petronella di Brenna (CO). Il gruppo sarà coordinato dalla varesina Maria Raimondo, già “Miss Mamma Italiana Solare 2023”, che ha presentato la serata di Arcisate al fianco del patron Paolo Teti.

Come partecipare

Le selezioni per l’edizione 2026 proseguiranno in tutta Italia. Le mamme interessate a partecipare possono iscriversi gratuitamente contattando la segreteria organizzativa al numero 0541 344300 o consultando il sito ufficiale del concorso.