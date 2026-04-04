Missione compiuta: 200 scout arrivano al Sacro Monte per la veglia di Pasqua
I partecipanti al “Non Nobis Domine” hanno concluso il loro cammino nel pomeriggio di sabato, fermandosi fino alle 21 per la veglia di Risurrezione al Santuario
Zaini carichi fino all’inverosimile, le colonne del Sacro Monte davanti e il campanile che segna il traguardo: nel pomeriggio di sabato 5 aprile i rover e le scolte degli Scout d’Europa hanno salito gli ultimi gradini in pietra del percorso sacro, concludendo i tre giorni del “Non Nobis Domine”. Erano partiti mercoledì da Sant’Eusebio a Casciago, in 216 provenienti da tredici città italiane.
Il cammino li aveva portati attraverso il Poggio di Luvinate, la Cascina Zambella, Caldana — con la Messa in Coena Domini e la lavanda dei piedi — e la Rasa di Varese per la Via Crucis del venerdì. L’arrivo al Sacro Monte ha chiuso il cerchio del Triduo pasquale.
La sera, i fazzolettoni rossi hanno riempito le navate del Santuario per la Veglia di Risurrezione, aperta anche alle famiglie e alla comunità locale. Una chiesa gremita, con le luci alte sull’altare barocco e i banchi occupati fino in fondo, ha accolto un momento di preghiera condivisa che ha concluso un’edizione già segnata da due anniversari: i 45 anni del gruppo di Induno Olona e i 40 del Varese 3, il gruppo organizzatore.
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