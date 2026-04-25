Monteviasco celebra la primavera: al via la mostra “Penne e pennini, foglie e foglietti”

Il borgo di Monteviasco torna a essere protagonista della scena culturale locale con l’inaugurazione della mostra “Penne e pennini, foglie e foglietti”. L’iniziativa, curata dal Gruppo Amici Monteviasco, segue il successo dell’edizione dello scorso anno e si propone di celebrare la primavera attraverso un dialogo unico tra arte e ambiente.

La mostra: natura, disegni e parole

L’esposizione sarà aperta al pubblico ogni weekend, dal 3 al 23 maggio, dalle ore 10:00 alle 16:00 presso gli spazi dell’ex Asilo di Monteviasco. Il titolo, apparentemente curioso, racchiude l’essenza del progetto: raccontare la vita selvatica, le piante e gli animali attraverso le opere pittoriche, i disegni e i testi degli artisti dell’associazione CreatiVa.

I visitatori potranno ammirare opere inedite firmate da:

Disegni: Albachiara Rinaldi, Marita Viola, Ferdinando Giaquinto e Gian Paola Casali.

Testi: Mirko Cervini, Laura Pasella e Ferdinando Giaquinto.

Evento speciale: domenica 3 maggio “Tra Natura e Pittura”

In occasione del debutto della mostra, domenica 3 maggio è prevista una giornata ricca di attività organizzata in collaborazione con la LIPU Varese:

Ore 10.45 – Birdwatching: Una visita guidata gratuita nei dintorni del paese per osservare l’avifauna locale. Il ritrovo è fissato per le ore 10.30 presso l’ex Asilo. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti). Si consigliano scarponcini, abbigliamento adeguato e, per chi lo possiede, un binocolo.

Ore 12.30 – Inaugurazione ufficiale: Presso l’ex Asilo si terrà il taglio del nastro della mostra artistica, completando l’esperienza tra natura, arte e poesia.

Informazioni utili

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire la magia di Monteviasco in una veste che unisce l’escursionismo alla sensibilità artistica. Per iscriversi agli eventi del 3 maggio occorre prenotarsi qui: https://forms.gle/qUnjKRB6WWemAtf69