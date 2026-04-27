Morcote inaugura la stagione eventi 2026: scalinata di corsa il 2 maggio, caccia al tesoro il 9

Morcote, uno dei Bborghi più belli del Canton Ticino, apre la stagione eventi 2026 con due appuntamenti di sabato consecutivi, entrambi ad iscrizione obbligatoria entro il 30 aprile.

2 maggio: torna la Morcote Scal

Quarta edizione per la gara in salita che trasforma le scalinate monumentali del borgo in un’arena sportiva a cielo aperto. Il percorso si snoda tra le vie storiche di Morcote fino alla Chiesa di Santa Maria del Sasso, superando 420 gradini. La formula è ad eliminazione diretta e non cronometrata: i partecipanti si sfidano in batterie da cinque runner, con i primi due che accedono al turno successivo e gli altri ammessi a una batteria di recupero, garantendo a tutti almeno due manche.

La novità di quest’anno è la KidScal, categoria riservata ai bambini dai 9 ai 12 anni.

Per ogni iscrizione, 1 franco svizzero sarà devoluto alla Fondazione Amilcare, che opera in Ticino a sostegno degli adolescenti in difficoltà. La gara si svolge dalle 13:30 alle 18:00.

ISCRIZIONI

Iscrizioni limitate e obbligatorie: https://morcotescal.ch/

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

9 maggio: la Caccia al Tesoro nel nucleo storico

Dopo il successo dello scorso anno torna, con format rinnovato, la Caccia al Tesoro tra i vicoli di Morcote. Il nucleo storico diventa un percorso a tappe in cui le squadre affrontano enigmi, indovinelli e prove a punti.

La classifica può ribaltarsi fino all’ultima postazione, rendendo la gara imprevedibile e coinvolgente per tutte le età.

Il ritrovo è fissato entro le ore 9:00 all’autosilo Garavello, settimo piano. Le squadre sono composte da due a quattro persone, per un massimo di trenta squadre. La quota di partecipazione è di 20 franchi a squadra, da pagare in contanti il giorno dell’evento. È previsto un pranzo offerto alle ore 12:00 sulla terrazza panoramica dello Spazio Garavello 7. Iscrizioni su visitmorcote.ch/Caccia-al-tesoro, non accettate il giorno dell’evento.

Iscrizioni aperte fino al 30 aprile 2026 per entrambi gli eventi.