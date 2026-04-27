Morcote inaugura la stagione eventi 2026: scalinata di corsa il 2 maggio, caccia al tesoro il 9
Il 2 maggio la Morcote Scal tra le vie storiche di Morcote fino alla Chiesa di Santa Maria del Sasso, superando 420 gradini. Il 9 maggio la caccia al tesoro nel nucleo storico
Morcote, uno dei Bborghi più belli del Canton Ticino, apre la stagione eventi 2026 con due appuntamenti di sabato consecutivi, entrambi ad iscrizione obbligatoria entro il 30 aprile.
2 maggio: torna la Morcote Scal
Quarta edizione per la gara in salita che trasforma le scalinate monumentali del borgo in un’arena sportiva a cielo aperto. Il percorso si snoda tra le vie storiche di Morcote fino alla Chiesa di Santa Maria del Sasso, superando 420 gradini. La formula è ad eliminazione diretta e non cronometrata: i partecipanti si sfidano in batterie da cinque runner, con i primi due che accedono al turno successivo e gli altri ammessi a una batteria di recupero, garantendo a tutti almeno due manche.
La novità di quest’anno è la KidScal, categoria riservata ai bambini dai 9 ai 12 anni.
Per ogni iscrizione, 1 franco svizzero sarà devoluto alla Fondazione Amilcare, che opera in Ticino a sostegno degli adolescenti in difficoltà. La gara si svolge dalle 13:30 alle 18:00.
ISCRIZIONI
Iscrizioni limitate e obbligatorie: https://morcotescal.ch/
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
9 maggio: la Caccia al Tesoro nel nucleo storico
Dopo il successo dello scorso anno torna, con format rinnovato, la Caccia al Tesoro tra i vicoli di Morcote. Il nucleo storico diventa un percorso a tappe in cui le squadre affrontano enigmi, indovinelli e prove a punti.
La classifica può ribaltarsi fino all’ultima postazione, rendendo la gara imprevedibile e coinvolgente per tutte le età.
Il ritrovo è fissato entro le ore 9:00 all’autosilo Garavello, settimo piano. Le squadre sono composte da due a quattro persone, per un massimo di trenta squadre. La quota di partecipazione è di 20 franchi a squadra, da pagare in contanti il giorno dell’evento. È previsto un pranzo offerto alle ore 12:00 sulla terrazza panoramica dello Spazio Garavello 7. Iscrizioni su visitmorcote.ch/Caccia-al-tesoro, non accettate il giorno dell’evento.
Iscrizioni aperte fino al 30 aprile 2026 per entrambi gli eventi.
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