Moto, esibizioni stunt e solidarietà: a Malpensa Fiere torna Kustom Road

Torna il 18 e 19 aprile a Busto Arsizio a MalpensaFiere uno degli eventi più attesi dell’anno – Kustom Road 2026, giunto alla sua 15ª edizione (due edizioni non sono state svolte per via delle restrizioni Covid19), pronto a stupire con un format completamente rinnovato e ricco di sorprese. Un evento immancabile per appassionati di motori, musica e cultura old school.

Quest’anno il cuore pulsante dell’evento sarà la passione per il mondo dei motori: moto, auto, musica e atmosfere d’altri tempi si incontrano per creare due giornate fuori dal comune.

«Novità assoluta per l’edizione 2026 è quella dedicata all’attenzione verso i giovani e al coinvolgimento della Bike Life in sinergia con Moto export; infatti, per le due giornate le aree esterne della fiera saranno dedicate alla Reunion di bici e moto con con esibizioni stunt in modo legale. «Vogliamo portare all’attenzione delle istituzioni e dei cittadini questa disciplina che coinvolge sempre più ragazzi: noi la proponiamo in modo legale e sicuro, con casco e percorsi riservati, affinché possa essere riconosciuta ufficialmente», spiega Raffaele De Nicola, presidente MotoClub SS33

Un evento da non perdere, per una buona causa

Come sempre Kustom Road sarà un evento benefico: anche quest’anno tutto il ricavato verrà devoluto alla Fondazione IL, che sostiene la ricerca in campo oncologico pediatrico.

Parte del ricavato dell’edizione 2026 sarà devoluto alla Fondazione Heal che supporta i reparti di neurochirurgia oncologica pediatrica degli ospedali locali e nazionali, per aiutare concretamente chi ne ha più bisogno. Ad oggi oltre ad aver sostenuto la ricerca il Moto Club SS 33 SEMPIONE insieme a Fondazione HEAL, hanno avviato da più di due anni un servizio di accompagnamento Solidale con due veicoli, uno dei quali tutti i giorni si occupa di accompagnare gratuitamente, e in un clima sereno, i pazienti (grandi e piccoli) del nostro territorio presso l’ospedale Besta di Milano per essere sottoposti a terapie a lungo termine; mentre un secondo veicolo è dedicato agli accompagnamenti, sempre in modo del tutto gratuito, presso gli ospedali di zona: Busto Arsizio, Legnano, Varese ecc. ecc..

Durante l’inverno a partire dal 2024, inoltre, per due volte a settimana il servizio è stato dedicato anche alle ospiti di E.VA ODV di Busto Arsizio in seno al progetto “Creativa- mente parlando”.

IL PROGRAMMA

Chi ama il ballo e la musica country troverà pane per i suoi denti nel padiglione 1, dove andrà in scena un vero festival country (Country Road Festival) con gare tra squadre anche di 400 persone. La Country Arena, quindi, sarà il luogo dove

Il padiglione 2 ospiterà una spettacolare esposizione di Harley Davidson ed il conteste del campionato IMC curato dalla rivista Bikers Life. Accanto alle moto, spazio alle auto americane grazie alla significativa collaborazione con i cars club SHARK Team e American Family. Sabato sera, invece, si accendono le luci per una festa con dj set con l’obiettivo di vedere sulla stessa pista da ballo adulti e giovani per far incontrare le due generazioni in momento di gioia, serenità a supporto per il prossimo.

Nelle aree esterne ci sarà il punto di ritrovo per gli amanti del buon cibo, a gestire i fornelli Enzo e Ruggero Lentini con il format SALAMELLAZ, bontà e risate assicurate. Non mancheranno camion customizzati con la partecipazione del club Presa Diretta, spettacoli live Stunt e non solo. Una festa da non perdere.