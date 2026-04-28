Motori, musica e la Color Run protagonisti del secondo weekend della Fiera di Origgio

Si avvicina il secondo weekend della Fiera di Origgio, in programma da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio. Dopo l’apertura del 24 aprile, la manifestazione prosegue con un calendario ricco di appuntamenti tra musica, motori, street food e momenti di festa per tutti.

Si parte con la musica

Giovedì 30 aprile la fiera riapre con lo spazio della ristorazione dalle 19,30. In serata, alle 21, spazio alla musica dal vivo con il tributo a Vasco Rossi della “Brivido Band”.

Il 1° Maggio tra motori e street food

Venerdì 1 maggio sarà una giornata interamente dedicata agli appassionati di motori. Dalle 10.30 si susseguiranno diverse esibizioni di auto su due ruote, intervallate dall’apertura dei food truck e della ristorazione.

La giornata si concluderà in serata con l’avvio della “Zarro Night”, momento dedicato alla musica e al divertimento.

Sabato tra esibizioni e color run

Il 2 maggio il programma prosegue con nuove esibizioni di stunt e raduni di auto americane. Nel pomeriggio spazio anche alla “Color Run” per le strade di Origgio, con partenza prevista alle 15.

Dalle 16 il rientro della corsa darà il via al “Mega Color Party” nell’area fiera, organizzato in collaborazione con la Consulta giovanile.

La giornata si chiuderà con un altro appuntamento musicale: alle 21 è in programma il tributo agli 883 con “Lo strano percorso”.

Domenica il gran finale

Domenica 3 maggio la fiera propone una giornata ancora dedicata ai motori, con il raduno di macchine americane e una serie di esibizioni di auto su due ruote nel corso della giornata.

Non mancheranno il car wash, contest e premi per auto e muscle car, oltre musica live e street food. La ristorazione sarà attiva sia a pranzo sia a cena. Si chiude con una serata di ballo latino americano con “Studio 17”.

Qui tutto il programma nel dettaglio

Foto di septfitz da Pixabay