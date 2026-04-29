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Saronno/Tradate

Mozzate, il teatro come scoperta di sé: torna il laboratorio gratuito al Centro Civico

Un percorso di formazione espressiva e personale aperto a tutti dai 14 anni in su. Le lezioni, condotte da Lidia Laudani e Filippo Verga, inizieranno a maggio

Generico 27 Apr 2026

Liberare la creatività, la voce e il corpo attraverso il linguaggio del palcoscenico. Con questo obiettivo la Città di Mozzate promuove un nuovo laboratorio teatrale gratuito, concepito come un vero e proprio percorso di formazione espressiva, culturale e personale.

L’iniziativa, che prenderà il via nel mese di maggio 2026 per proseguire fino a marzo 2027, si rivolge a un pubblico ampio: il corso è infatti aperto a tutti i cittadini a partire dai 14 anni, senza necessità di precedenti esperienze nel settore.

Il programma e i docenti

Gli incontri si terranno con cadenza fissa il secondo e il quarto mercoledì del mese, nella fascia oraria serale dalle 21:00 alle 22:00, presso i locali del Centro Civico in via S. Maria, 9.

A guidare i partecipanti in questo viaggio nel mondo del teatro saranno due figure esperte:

Lidia Laudani, scrittrice e volto noto del territorio.
Filippo Verga, attore e regista teatrale.

Come partecipare

Il laboratorio è stato pensato per essere accessibile a chiunque voglia mettersi in gioco. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione. Per facilitare le adesioni, l’organizzazione ha predisposto un sistema di registrazione rapida tramite QR Code, presente sulla locandina ufficiale dell’evento.

Si tratta di un’occasione per la comunità di Mozzate di riappropriarsi degli spazi civici attraverso l’arte, favorendo l’aggregazione tra generazioni diverse unite dalla voglia di comunicare e scoprire nuove potenzialità espressive.

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Pubblicato il 29 Aprile 2026
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