Musica alta e sigaretta sul treno, vengono richiamati e picchiano il controllore. Arrestati uno svizzero e un tradatese
Aggressioni ai danni di due capotreno in servizio nel giro di quarantotto ore: la Polfer di Varese ferma i responsabili
A Varese due episodi distinti nel giro di quarantotto ore hanno visto altrettanti capotreno aggrediti durante il servizio. La Polizia Ferroviaria è intervenuta in entrambi i casi, procedendo all’arresto dei responsabili.
Il cellulare troppo alto finisce a pugni: arrestato cittadino svizzero
Il primo episodio risale alla sera del 28 marzo. Intorno alle 19, gli agenti della Polfer di Varese sono intervenuti su un convoglio proveniente dalla Svizzera dopo la segnalazione di un’aggressione. Il responsabile, un cittadino svizzero di 39 anni, incensurato in Italia ma con precedenti in Svizzera per reati contro il patrimonio, la persona e per violenza o minacce a pubblico ufficiale, aveva reagito con insulti e pugni al volto dopo essere stato invitato dal capotreno ad abbassare il volume del cellulare.
Capotreno al pronto soccorso: dieci giorni di prognosi
La vittima è stata portata al Pronto Soccorso di Varese e dimessa con una prognosi di dieci giorni per percosse alla mandibola e una ferita superficiale alla mano destra. L’aggressore è stato arrestato per lesioni aggravate e tradotto nel carcere di Varese su disposizione dell’autorità giudiziaria.
Fuma sul treno e aggredisce il capotreno: arrestato un residente di Tradate
Il secondo episodio è avvenuto lunedì 30 marzo. Alle 10.20, personale della Polizia Ferroviaria in servizio alla stazione di Varese Nord è intervenuto sul regionale 10029 per una nuova aggressione ai danni del capotreno. L’aggressore, un italiano di 47 anni nato e residente a Tradate, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, era stato sorpreso a fumare a bordo del treno durante il transito a Tradate.
Minacce, spintoni e resistenza agli agenti
Alla richiesta di smettere, l’uomo ha prima minacciato il capotreno e poi lo ha strattonato con forza, spingendolo contro la fiancata del convoglio. Durante il successivo trasferimento negli uffici di polizia, ha opposto resistenza agli agenti. Il capotreno è stato dimesso dal Pronto Soccorso con sette giorni di prognosi per trauma contusivo all’arto superiore destro. L’arrestato risponde di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
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