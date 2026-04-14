Musica e visite guidate per la festa del Seminario di Venegono Inferiore

Le porte del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore tornano ad aprirsi per la tradizionale Festa del seminario, un appuntamento che coinvolge familiari, amici e l’intera comunità del territorio. Il programma della giornata di venerdì 1 maggio prende il via alle 10:30 all’interno della Basilica, dove sua eccellenza monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, presiede la Santa Messa Solenne.

Subito dopo la funzione religiosa, alle 11:30, l’attenzione si sposta sull’inaugurazione della mostra dedicata all’Ottantesimo anniversario della Fiaccolina, la storica rivista dei chierichetti, affiancata da un’esposizione sulla Sagrada Famiglia. La struttura rimane accessibile per tutto il giorno, offrendo ai visitatori la possibilità di partecipare a visite guidate arricchite dalla testimonianza dei seminaristi che vivono quotidianamente questi spazi.

Il pomeriggio è dedicato all’animazione e allo sport. Nei campi del complesso si disputano tornei di calcio a 5 e di pallavolo, mentre l’accoglienza dei presenti è garantita dall’allestimento di stand gastronomici e spazi dedicati esclusivamente ai bambini. La musica dal vivo accompagna i vari momenti della festa grazie all’esibizione di una band composta dagli stessi seminaristi.

La conclusione della giornata è affidata all’intrattenimento teatrale. Alle 21 va in scena lo spettacolo dal titolo La leggenda del Santo Bevitore – I punti neri, ultimo atto di un evento che unisce spiritualità e momenti di aggregazione popolare.