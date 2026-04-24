Nando dalla Chiesa racconta Emilia: un amore che attraversa la storia d’Italia a Materia
Giovedì 30 aprile alle ore 21 un incontro tra memoria privata e vicende collettive: il sociologo ripercorre cinquant’anni di storia italiana attraverso il legame con una donna che ha segnato la sua vita
Un amore che si intreccia con la storia, attraversando decenni cruciali della vita del Paese. È questo il filo conduttore dell’incontro in programma giovedì 30 aprile alle ore 21, in cui Nando dalla Chiesa racconterà Emilia, figura centrale del suo percorso umano e intellettuale.
Donna colta e luminosa, Emilia diventa nel racconto molto più di una presenza privata: è un punto di riferimento attraverso cui rileggere alcuni dei passaggi più complessi della storia italiana. Dalla nascita del loro legame a Palermo, fino ai luoghi della memoria che riaffiorano nei ricordi, il racconto si snoda lungo cinquant’anni segnati da profondi cambiamenti.
Emergono così gli anni della contestazione, il periodo del terrorismo, fino alla lunga e difficile lotta contro la mafia, temi che hanno segnato anche l’impegno civile e accademico di dalla Chiesa. La dimensione personale si intreccia costantemente con quella pubblica, offrendo uno sguardo che unisce emozione e riflessione.
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Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
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