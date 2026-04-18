Nasce alla biblioteca Anna Frank di Varese l'”Angolo delle Meraviglie”

C’è una magia particolare che accade quando il mondo del volontariato incontra quello della cultura. Una magia che ha preso forma venerdì 17 aprile alla Biblioteca “Bruna Brambilla” dell’Anna Frank di Varese, con la presentazione, da parte di Marco Rodari (in arte Claun Pimpa), del progetto “La Giornata delle Meraviglie”, alla presenza del garante dei diritti dell’infanzia del Comune di Varese, Laura Caruso, e con l’inaugurazione di un angolo della biblioteca interamente dedicato all’iniziativa.

Il progetto si propone di portare un raggio di luce ovunque ci sia sofferenza, in particolare nelle zone di guerra e negli ospedali. L’obiettivo è sensibilizzare soprattutto i bambini italiani alle difficoltà che i loro coetanei nei Paesi in guerra devono affrontare: dalla ricerca di cibo e acqua alla mancanza di giochi e cure.

La novità è che questa missione ha ora trovato una “casa” stabile tra gli scaffali della biblioteca. Il progetto prenderà forma a partire dal mese di ottobre, con iniziative specifiche promosse dalla Biblioteca “Bruna Brambilla”.