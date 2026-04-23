Natura e sapori a Boarezzo: arrivano la Sagra della Trippa e i “Sussurri dei Rapaci”

Sabato 2 e domenica 3 maggio la frazione di Valganna ospita una due giorni dedicata alla didattica ambientale con i falchi e alla tradizione gastronomica locale in Piazza Salvadori

Il borgo di Boarezzo si prepara a un fine settimana tra sapori tipici e natura incontaminata. Sabato 2 e domenica 3 maggio, la frazione di Valganna ospiterà un doppio appuntamento che unisce la tradizione culinaria della “Sagra della Trippa” al fascino misterioso del mondo dei rapaci con l’evento “I sussurri dei rapaci”.

Sabato tra gufi e falchi con Terra Incantata

La giornata di sabato 2 maggio sarà dedicata alla scoperta dei predatori dell’aria in collaborazione con l’associazione Terra Incantata. Dalle 10:00 alle 18:30 sarà possibile ammirare un’esposizione didattica per incontrare da vicino rapaci diurni e notturni. Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:30, spazio ai più piccoli con un laboratorio natura pensato per il gioco e la scoperta.

Il momento più suggestivo è previsto per la serata: dalle 20:30 alle 22:00 si terrà infatti un’uscita guidata notturna nel bosco, un’esperienza emozionale per osservare i rapaci nel loro habitat. Tutti gli eventi legati ai rapaci sono gratuiti, ma gli organizzatori avvisano che in caso di maltempo la giornata di sabato verrà annullata.

Domenica a tavola con la Sagra della Trippa

Domenica 3 maggio il testimone passerà alla gastronomia con la seconda edizione della “Sagra della Trippa”. Gli stand apriranno alle ore 12:00 presso la sede dell’associazione in Piazza Salvadori. Oltre alla trippa, regina della festa, il menù proporrà i grandi classici delle sagre locali: panini con salamella, porchetta, tomino e patatine fritte.

A differenza degli eventi naturalistici del sabato, la sagra della domenica si svolgerà regolarmente anche in caso di pioggia. Già dal mezzogiorno di sabato, comunque, sarà possibile usufruire dello stand gastronomico per un pranzo veloce a base di panini e patatine.

Un fine settimana nel cuore della Valganna

L’iniziativa punta a valorizzare uno dei borghi più caratteristici della provincia di Varese, offrendo un mix di educazione ambientale e convivialità. «Un evento indimenticabile – spiegano gli organizzatori – pensato per le famiglie e per tutti gli amanti della natura che vogliono scoprire i segreti del bosco e i sapori di una volta».