Natura in cammino: dal Villaggio Cagnola alla scoperta di stagni e sorgenti

L’acqua e il bosco si incontrano lungo i sentieri che attraversano il cuore del massiccio prealpino per l’appuntamento conclusivo della rassegna Natura in cammino. Domenica 12 aprile l’associazione Naturalis Insubria APS accompagna i visitatori in un’escursione guidata gratuita dal titolo Dal villaggio Cagnola alla scoperta di stagni e sorgenti, dedicata all’esplorazione del Parco Regionale Campo dei Fiori.

L’itinerario prevede un percorso ad anello di circa 6 chilometri, caratterizzato da difficoltà e dislivello minimi, rendendo l’attività accessibile a ogni tipologia di camminatore. Il ritrovo è fissato alle 9 nel parcheggio di fronte al Villaggio Cagnola, nella frazione della Rasa a Varese. Durante la mattinata il gruppo attraversa alcuni degli scorci più significativi dell’area protetta, muovendosi tra la ex Cava Donati e le zone umide, passando per il nucleo storico della Rasa fino a giungere allo stagno della Tagliata.

L’iniziativa permette di osservare la ricca biodiversità che popola gli ambienti acquatici e di raggiungere le sorgenti del fiume Olona. Come precisato dagli organizzatori, l’escursione rappresenta «un anello che esplora il cuore del parco, la ricca biodiversità delle aree umide, il borgo della Rasa e le affascinanti sorgenti del fiume Olona». Il rientro alla base è previsto intorno alle 13.

La partecipazione è libera, ma la prenotazione è caldamente gradita per agevolare il lavoro delle guide ambientali. I proprietari di cani possono portare i propri animali, con l’obbligo di tenerli al guinzaglio per l’intera durata della camminata. Per ricevere informazioni o per iscriversi è possibile scrivere all’indirizzo info@naturalisinsubria.it oppure contattare il numero +39 347 8252947.