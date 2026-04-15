“Nel cuore del paese”, volontari a Venegono: “Il primo soccorso per tutti”



Un’associazione nata da una tragedia, ma capace di trasformare il dolore in impegno concreto per la comunità. A “Soci All Time”, su Radio Materia, i volontari di “Nel cuore del paese” hanno raccontato la loro esperienza a Venegono Inferiore, dove dal 2017 promuovono la cultura del primo soccorso e della prevenzione sanitaria.

Una storia che nasce dal dolore

L’associazione prende forma dopo la scomparsa di Alessia Russo, 25 anni, colpita da un arresto cardiaco. Un evento che ha segnato profondamente il paese e acceso una forte consapevolezza sull’importanza di sapere come intervenire in situazioni di emergenza. «Da quel momento abbiamo capito che tutti devono sapere cosa fare» – spiega Enrico Gianfranceschi, presidente dell’associazione. Da qui la decisione di organizzarsi e dare vita a un progetto strutturato, partendo da incontri pubblici e momenti di sensibilizzazione.

Defibrillatori e corsi per salvare vite

Tra le prime azioni concrete, l’installazione di defibrillatori nei luoghi pubblici e l’avvio dei corsi BLSD, rivolti a cittadini e società sportive. L’obiettivo è chiaro: aumentare il numero di persone in grado di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. La formazione non si limita alle tecniche, ma punta a costruire sicurezza e consapevolezza. «Sapere cosa fare nei primi minuti può fare la differenza tra la vita e la morte» – sottolineano –.

Prevenzione e incontri per la salute

Accanto al primo soccorso, l’associazione promuove anche la prevenzione sanitaria. Incontri pubblici su diabete, ipertensione e malattie cardiache rientrano nel ciclo “Nel cuore della salute”, pensato per informare e coinvolgere la cittadinanza. Un impegno che si allarga quindi dal momento dell’emergenza alla cura quotidiana della propria salute.

Educare i più piccoli

Particolare attenzione è dedicata ai bambini, coinvolti in attività ludiche come “Rianimiamo Babbo Natale”. Un modo semplice ma efficace per avvicinarli ai temi del soccorso. «I bambini imparano senza paura e diventano adulti più consapevoli» – raccontano –. Durante queste simulazioni, i più piccoli imparano a chiamare il 112 e a riconoscere una situazione di emergenza.

Una rete di comunità

Oggi “Nel cuore del paese” è una realtà radicata sul territorio, capace di costruire una rete di solidarietà che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini. Anche attraverso strumenti digitali, come le “pillole di salute” pubblicate su YouTube, l’associazione continua a diffondere informazioni e buone pratiche.

Un impegno riconosciuto anche dalla comunità: nel 2022 è arrivata la “pietra d’inciampo”, simbolo di gratitudine per il lavoro svolto.