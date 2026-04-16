Nel Parco dei Mughetti parte “Ro-Ro-Ba”: cittadini coinvolti nel censimento di rondini, rondoni e balestrucci
Attraverso un semplice modulo online chiunque può contribuire alla mappatura delle specie che nidificano negli edifici urbani e nelle aree agricole dei comuni del parco
Nel Parco dei Mughetti prende il via “Ro-Ro-Ba”, un nuovo progetto dedicato al monitoraggio di rondini, rondoni e balestrucci, specie ormai tornate a popolare i cieli del territorio con l’arrivo della primavera.
L’iniziativa punta a coinvolgere direttamente i cittadini in un censimento diffuso dei nidi presenti nei Comuni del Parco – Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cerro Maggiore – affiancando così il lavoro dei volontari impegnati nelle attività di monitoraggio scientifico.
Un censimento partecipato
Il progetto prevede la raccolta di segnalazioni da parte dei residenti, che possono contribuire compilando un modulo online dedicato. L’obiettivo è costruire una mappatura il più possibile completa della presenza di queste specie, particolarmente legate agli ambienti urbani e rurali.
Un lavoro importante non solo per conoscere meglio la diffusione degli uccelli, ma anche per tutelarli in una fase delicata come quella della nidificazione.
Come riconoscere i nidi
Per facilitare la partecipazione, il Parco dei Mughetti ha diffuso alcune indicazioni utili per distinguere i diversi tipi di nido. Sulla pagina Facebook del Parco sono disponibili anche le immagini.
Le rondini costruiscono nidi a forma di mezza scodella, composti da palline di fango, generalmente posizionati sulle travi dei soffitti, spesso al piano terra.
I rondoni, invece, nidificano in cavità difficilmente visibili dall’esterno, sotto le gronde dei tetti o nelle parti alte degli edifici: la loro presenza si riconosce soprattutto dal volo continuo degli adulti.
I balestrucci realizzano nidi simili a quelli delle rondini ma più chiusi e tondeggianti, con un piccolo foro di accesso, solitamente sotto le gronde.
Monitoraggio anche nelle cascine
Accanto alla raccolta delle segnalazioni dei cittadini, il progetto prevede anche un monitoraggio scientifico dei nidi di rondine nelle cascine e nelle aziende agricole del territorio, attività che sarà curata dai volontari del Parco.
Il Parco dei Mughetti invita tutti a partecipare e a segnalare la presenza di nidi, contribuendo così a una migliore conoscenza e tutela della biodiversità locale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ente all’indirizzo email info@parcomughetti.it
Foto di Thomas Schindler da Pixabay
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