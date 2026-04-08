Tempo Libero
Nel Parco Pineta la 4ª mattina di volontariato forestale con il Wwf Insubria
Nella mattinata di sabato 2 maggio lavori di piantumazione presso l’area riqualificata ai margini del sentiero 543
MATTINE DI VOLONTARIATO FORESTALE
Appiano Gentile – Primo semestre 2026
Sabato 2 maggio
ore 8:45 – 12:00
Cascina Fornace / via Alcide De Gasperi
Piantumazione presso l’area riqualificata ai margini del sentiero 543
Qualche ora al mese per migliorare la biodiversità locale e conoscere le specificità del nostro paesaggio forestale insieme ad altri volontari!
Le attività sono aperte a tutti. E’ gradito avvisare preventivamente della propria partecipazione. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto.
Attrezzature suggerite: guanti da lavoro o da giardinaggio, calzature adatte a terreni fangosi, pala, cesoie da giardinaggio, roncola.
Per informazioni e adesioni:
telefono 331 2976315 (sig. Maurizio) – email: wwfvareseinsubria@gmail.com