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Nel Parco Pineta la 4ª mattina di volontariato forestale con il Wwf Insubria

Nella mattinata di sabato 2 maggio lavori di piantumazione presso l’area riqualificata ai margini del sentiero 543

wwf insubria parco pineta
Turismo, Gite ed Escursioni

02 Maggio 2026

MATTINE DI VOLONTARIATO FORESTALE

Appiano Gentile – Primo semestre 2026

Sabato 2 maggio
ore 8:45 – 12:00

Cascina Fornace / via Alcide De Gasperi

Piantumazione presso l’area riqualificata ai margini del sentiero 543

Qualche ora al mese per migliorare la biodiversità locale e conoscere le specificità del nostro paesaggio forestale insieme ad altri volontari!

Le attività sono aperte a tutti. E’ gradito avvisare preventivamente della propria partecipazione. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto.

Attrezzature suggerite: guanti da lavoro o da giardinaggio, calzature adatte a terreni fangosi, pala, cesoie da giardinaggio, roncola.

Per informazioni e adesioni:

telefono 331 2976315 (sig. Maurizio) – email: wwfvareseinsubria@gmail.com

8 Aprile 2026
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