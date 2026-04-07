Nel quarto giorno dell’incendio di Laveno continuano le operazioni di bonifica

Proseguono le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza a Laveno Mombello, dove lo scorso fine settimana un vasto incendio ha distrutto oltre 20 ettari di bosco. La mattina di martedì 7 aprile, sul posto, sono presenti due squadre del Coav, il gruppo antincendio boschivo della Comunità Montana Valle del Verbano, impegnate nelle attività di controllo e bonifica dell’area. Presente anche il vicesindaco di Laveno Mombello Fabio Bardelli.

Intorno alle 7:30, è stato effettuato un sopralluogo congiunto insieme al Dos Dario Bevilacqua. Le verifiche condotte nelle zone di Casere e Monteggia hanno dato esito positivo: al momento, infatti, non si rilevano più focolai attivi né punti caldi.

Nonostante il quadro incoraggiante, si è deciso in via prudenziale di attendere alcune ore, in modo da osservare l’evoluzione della situazione con l’aumento delle temperature, momento in cui eventuali criticità potrebbero riemergere. Se le condizioni resteranno stabili, l’intervento potrà essere ufficialmente dichiarato concluso.

Resta comunque alta l’attenzione: nel caso si dovessero registrare nuove emissioni di fumo o riprese localizzate, è già previsto il possibile impiego dell’elicottero per effettuare lanci mirati e spegnere definitivamente ogni residuo focolaio.

L’incendio di Laveno la sera del lunedì di Pasquetta visto da Verbania

«Sono ancora in corso le azioni di bonifica – spiega Stefano Ferrini, responsabile del Settore antincendio boschivo della Comunità montana Valli del Verbano – e la situazione appare sotto controllo. Si stanno facendo ulteriori verifiche soprattutto nella parte nord dell’incendio, ma per il momento non si registrano criticità».

La situazione risulta quindi positiva, anche se le prime verifiche sono state effettuate nelle ore iniziali della giornata, quando le condizioni ambientali risultano generalmente più favorevoli.