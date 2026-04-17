Nel Varesotto weekend tra sole e nuvole, domenica rischio temporali
Dopo un avvio soleggiato e asciutto tra venerdì e sabato, il meteo nel Varesotto potrebbe cambiare con l’arrivo di nuvolosità e fenomeni temporaleschi soprattutto sulle aree montane
Tempo stabile e in gran parte soleggiato nel Varesotto per il fine settimana, con qualche nube in più tra domenica e l’inizio della prossima settimana. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino indicano giornate miti, con temperature primaverili e solo un possibile peggioramento tra domenica e lunedì.
Sabato 18 aprile: condizioni stabili
Sabato sarà ancora una giornata nel complesso soleggiata. Durante la notte si formeranno alcuni banchi nuvolosi, destinati però a dissolversi nel corso della mattinata. Nel pomeriggio torneranno annuvolamenti sui rilievi, ma senza precipitazioni. Le temperature resteranno stazionarie, su valori primaverili.
Domenica 19 aprile: più instabilità
Domenica il quadro meteo cambia leggermente. Il cielo sarà variamente nuvoloso e si registrerà una maggiore instabilità, con possibili rovesci e temporali soprattutto tra le Alpi e la fascia pedemontana. Nel corso del pomeriggio e in serata i fenomeni potranno estendersi anche alla pianura. Le temperature massime subiranno un calo di 2-3 gradi, con valori compresi tra 19 e 22 gradi, mentre le minime si attesteranno tra 11 e 14 gradi.
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