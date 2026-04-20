Nel video la frenata nella notte, l’auto che disintegra la recinzione: due feriti a Besozzo portati all’ospedale di Circolo

È notte, auto in transito “leggero“ sulla sp 50, la via 25 Aprile, lo stradone di Besozzo che si allunga dal centro abitato e poi entra a Brebbia costeggiando per gran parte del suo percorso il fiume Baredello: qui nella notte l’ennesimo incidente stradale, forse dovuto a distrazione o ad alta velocità.

Un boato che ha svegliato i residenti poco prima di mezzanotte, peraltro un incidente ripreso dalla telecamera di sorveglianza di un’abitazione privata puntata all’interno della proprietà, all’altezza di una recinzione.

Si vedono le luci dell’auto che arrivano, il rumore di una frenata e l’auto, una piccola berlina che si schianta contro il muro di cinta di una casa letteralmente polverizzato dall’impatto.

La macchina si gira su se stessa, e si ferma invadendo la carreggiata opposta per fortuna senza incontrare nella sua corsa altri veicoli.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, una donna di 30 anni e un uomo di 34 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese e i vigili del fuoco, oltre ai soccorsi sanitari coordinati da Soreu Laghi con un’ambulanza di base.

I feriti sono stati assistiti sul posto e successivamente trasportati in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese, dove sono arrivati poco dopo l’una di notte, intorno alle 00:53.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Proteste dei residenti sui social per l’alta velocità della strada dove sono presenti apparecchi di rilevazione del passaggio delle auto: si tratta come accennato prima di una provinciale di collegamento fra i due centri del Medio Verbano: «Strada sicura, vanno piano, rispettano il limite. Io non ho più un cortile»