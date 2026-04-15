Nelle scuole di Varese arriva il menù sostenibile per la Green Food Week
Legumi, verdure e prodotti stagionali protagonisti nelle mense scolastiche per sensibilizzare bambini e ragazzi sul legame tra alimentazione e ambiente
A Varese arriva la Green Food Week 2026, l’iniziativa nazionale promossa da Foodinsider per incentivare scelte alimentari sostenibili nelle mense scolastiche. La città ha aderito al progetto coinvolgendo nidi, scuole dell’infanzia, primarie e la secondaria di primo grado Vidoletti.
Un menù “green” nelle scuole
Giovedì 16 aprile sarà proposto agli studenti uno speciale menù a ridotto impatto ambientale, basato su ortaggi, legumi e prodotti locali e stagionali. L’obiettivo è sensibilizzare bambini e ragazzi sull’importanza delle scelte alimentari in relazione al cambiamento climatico.
Accanto ai pasti, saranno distribuiti materiali informativi e strumenti digitali per accompagnare gli alunni verso una maggiore consapevolezza.
Educazione e sostenibilità
«L’adesione di Varese all’iniziativa – sottolinea Rossella Dimaggio, assessora ai Servizi educativi – è il segnale di un impegno educativo più ampio che portiamo avanti nel rispetto delle sfide contemporanee, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla diffusione di comportamenti sostenibili».
Un impegno che coinvolge tutta la città
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Dussmann Service e rientra in un sistema di ristorazione collettiva che a Varese conta circa 383mila pasti all’anno. I menù proposti puntano su alimenti vegetali, prodotti stagionali e locali, con attenzione anche al biologico e a proposte equilibrate senza carne.
La Green Food Week si conferma così un’occasione per mettere in rete scuole, istituzioni e territorio, con l’obiettivo comune di ridurre l’impatto ambientale dell’alimentazione.
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