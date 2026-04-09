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Nello spazio di Varese Vive lo spettacolo “La Confessione” per riflettere sulla violenza di genere

Venerdì 10 aprile una serata tra teatro e dibattito promossa dalle Donne Democratiche della provincia di Varese

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Spettacoli

10 Aprile 2026

Un momento di riflessione che unisce teatro e approfondimento su uno dei temi più urgenti della società contemporanea. Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 21, nello spazio Varese Vive di via San Francesco d’Assisi, la Conferenza Donne Democratiche della Provincia di Varese organizza una serata dedicata al tema della violenza di genere.

Il teatro per interrogarsi sulle radici della violenza

Protagonista della serata sarà l’attore Giovanni Ardemagni, che porterà in scena lo spettacolo “La Confessione”. Il lavoro prende spunto da uno studio sul fenomeno del femminicidio e propone una narrazione intensa: tre uomini si confessano davanti al pubblico, offrendo uno sguardo diretto e complesso sulle dinamiche che possono portare alla violenza.

L’obiettivo è quello di interrogarsi sulle origini di comportamenti violenti e contribuire a una maggiore consapevolezza collettiva.

Dal racconto al confronto

Alla rappresentazione seguirà un momento di dibattito che vedrà la partecipazione di Marianna Cuccuru, docente di criminologia ed educatrice, e Rossella Dimaggio, assessora del Comune di Varese con delega alle pari opportunità.

Il confronto si concentrerà in particolare sul tema degli uomini maltrattanti, affrontando quella che viene definita l’altra faccia della violenza di genere. Un approccio che mira a spostare l’attenzione non solo sulle vittime, ma anche sugli autori, nella prospettiva di un cambiamento culturale necessario e urgente.

Un’iniziativa per il cambiamento culturale

La serata si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dalle Donne Democratiche, con l’intento di stimolare una riflessione più ampia e consapevole all’interno della comunità.

9 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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