Nepal nel Cuore: il viaggio è rimandato, ma il dono arriva a destinazione

Il consueto diario di VareseNews, quello che ogni aprile racconta il viaggio in Nepal dei volontari varesini, quest’anno ha pagine bianche. La complessa situazione geopolitica internazionale ha imposto lo stop: il viaggio non è partito. Eppure, quelle pagine non sono rimaste vuote a lungo, perché il racconto ha semplicemente cambiato voce e protagonisti, dimostrando che il legame tra la Città Giardino e le vette dell’Himalaya è più forte della distanza.

La consegna a Damar

Per l’associazione Nepal nel Cuore ODV, il viaggio di aprile non è mai stato un semplice itinerario turistico, ma un ritorno a Damar, il villaggio di Ngima Sherpa. È qui, e nei rioni vicini, che negli anni sono nati progetti e amicizie che resistono al tempo.

Quest’anno, al posto dei volontari partiti da Varese, la distribuzione delle nuove tute per bambini ed educatori è stata affidata a mani amiche sul posto: Nawang Pemba Sherpa (presidente di Okhaldhunga Nine Hill Association), Kanchha (membro dell’associazione) e Stefan Scheer, socio varesino di Nepal nel Cuore.

«Condividiamo le immagini dei bambini che indossano le loro tute nuove perché sono il nostro modo di dire grazie – spiegano dall’associazione –. Il benessere e l’istruzione restano la nostra priorità. Ogni gesto, quando è fatto insieme, diventa futuro».

Un aiuto concreto con il 5×1000

L’impegno di Nepal nel Cuore non si ferma alla distribuzione di abbigliamento. L’obiettivo costante è garantire quaderni, colori, materiali didattici e continuità al progetto educativo che sostiene i piccoli nepalesi nel loro percorso di crescita.

Per questo, in tempo di dichiarazione dei redditi, l’associazione lancia un appello ai cittadini varesini:

Il gesto: Destinare il 5×1000 a Nepal nel Cuore ODV.

Come fare: è sufficiente indicare il codice fiscale 95100510122 nella dichiarazione dei redditi.

L’obiettivo: «Un gesto semplice che si trasforma in strumenti per imparare. Aiutiamoli a studiare oggi, per trasformare il loro Paese domani».

Per chi volesse continuare a seguire i volti dei bambini e i progressi dei progetti, Nepal nel Cuore è presente sui social (Instagram: @nepalnelcuore; Facebook: nepalnelcuore). Anche se il viaggio fisico è rimandato, quello della solidarietà continua senza sosta.