Nessun loculo disponibile per Roberto Galparoli, l’onorevole Ferrara porta il caso in Parlamento

Il caso del mancato loculo per Roberto Galparoli, il noto chef varesinno recentemente scomparso, è approdato nell’Aula della Camera dei Deputati. L’onorevole Antonio Ferrara (M5S) ha scelto la fine della seduta parlamentare per sollevare una questione che sta colpendo duramente una famiglia varesina proprio nei giorni del lutto, chiedendo un intervento risolutivo alle autorità locali per garantire una sepoltura dignitosa e vicina alla residenza dei familiari.

Il caso sollevato in Parlamento

La vicenda riguarda la famiglia di Roberto Galparoli, che dopo aver celebrato le esequie nel quartiere di Masnago, si è scontrata con un ostacolo burocratico imprevisto: l’impossibilità di ottenere un loculo nel cimitero rionale, situato a pochissima distanza dall’abitazione dove l’uomo viveva con la moglie e i figli. Una situazione che ha spinto il deputato Ferrara a prendere la parola a Montecitorio per dare voce a un disagio che definisce umano prima ancora che amministrativo.

Le parole dell’onorevole Ferrara

L’intervento ha puntato i riflettori sulla necessità di offrire risposte concrete ai cittadini nei momenti di maggiore fragilità. «Nel giorno del funerale, celebrato a Masnago – la dichiarazione dell’On. Antonio Ferrara – la famiglia di Roberto si trova ad affrontare una difficoltà che non dovrebbe esistere: l’impossibilità di avere un loculo nel cimitero più vicino, situato a circa 300 metri dalla casa dei familiari». Secondo il parlamentare, la vicinanza del luogo di sepoltura rappresenta un elemento fondamentale per l’elaborazione del lutto.

Un appello all’Amministrazione comunale

Il richiamo di Ferrara è stato indirizzato direttamente a Palazzo Estense e agli uffici competenti che gestiscono i servizi cimiteriali in città. «Parliamo del luogo più naturale per il ricordo, per il raccoglimento, per una visita quotidiana, semplice e umana – ha proseguito Ferrara nel suo intervento – Dopo un lutto così profondo, nessuna famiglia dovrebbe trovarsi costretta a dover chiedere con forza ciò che rappresenta il minimo dovuto: rispetto, ascolto e una soluzione dignitosa».

Umanità istituzionale oltre la burocrazia

La richiesta inoltrata dal deputato non vuole essere uno strumento di scontro politico, quanto un invito a ritrovare il senso del servizio pubblico verso la comunità. «Chiedo con tono fermo e rispettoso – l’appello dell’onorevole Antonio Ferrara – che l’amministrazione locale varesina e gli enti competenti valutino con urgenza questa situazione e facciano tutto il possibile per venire incontro alle richieste della famiglia». Per Ferrara, si tratta di una questione di “umanità istituzionale”: le istituzioni devono accompagnare i cittadini e non aggiungere ostacoli, specialmente quando si tratta di tutelare la dignità delle persone nell’ultimo saluto.