“Nessuno deve sentirsi cittadino di serie B”: Nervo si candida a Somma Lombardo

«Vogliamo veramente bene alla nostra città e per questo pensiamo serva un cambio di passo». Con questa rivendicazione, ripetuta più di una volta, Alberto Nervo ha sciolto le riserve a Somma Lombardo e ha ufficializzato la corsa solitaria della lista Somma Sì. Una decisione che arriva dopo settimane di incertezze tra lo scacchiere del centro destra e che segna, in maniera definitiva, una rottura con le coalizioni tradizionali, maturata quando a sostegno di Pezzotta sono subentrate due liste non condivise dal gruppo civico. «Abbiamo supportato Iametti fino all’ultimo ma alla fine la coalizione ci hanno fatto perdere davvero tanto tempo» taglia corto il candidato, che ora deve accelerare su più fronti, a partire dalle procedure burocratiche per il deposito dei documenti, previste per domani.

Il progetto elettorale si presenta come una «civica pura», lontana dalle dinamiche della politica nazionale e dai simboli di partito nonostante il legame, personale, che da sempre Nervo condivide con il federalismo. Anche il riferimento al Patto per il Nord viene allontanato con decisione: «Somma viaggia con una lista civica e non c’è dentro il Patto per il Nord, ho chiesto starsene fuori». Discorso analogo per FederalismoSì dell’ex deputato Giuseppe Leoni, braccio dentro di Nervo insieme a Daniele Di Leo, che invece ha avuto un percorso individuale da pentastellato. Ma, appunto, come sottolineato con fermezza da Nervo, il progetto civico di Somma Sì non prevede né si basa sulla condivisione di simboli partitici.

La squadra è, al momento, composta da quattordici persone , una compagine eterogenea che unisce figure diverse della società civile mentre l‘approccio di Nervo alla guida di Somma Sì ricalca quello di un amministratore “vecchia scuola”, più incline alla «concretezza del fare» che ai discorsi formali. Un impegno che i suoi sostenitori definiscono come un lavoro costante sul territorio, spesso svolto a titolo personale al di fuori delle mura del Comune. Negli ultimi quattro anni questo pragmatismo si è tradotto in interventi diretti su questioni molto sentite e rivendicate, come la gestione del cimitero o le misure per arginare l’afflusso domenicale di visitatori al Fogador. «Alberto a Somma non è una persona, è un’istituzione» dicono di lui i sostenitori e membri della lista nella sala Oriana Fallaci, dove Nervo ha annunciato ieri, mercoledì 15 aprile, la sua candidatura.

Il programma elettorale, così come i singoli membri della lista, verrà svelato integralmente il 30 aprile, ma le linee guida sono già tracciate. Al centro dell’agenda ci sono le frazioni, rivendicate come priorità assoluta per evitare che i residenti delle «aree periferiche si sentano cittadini di serie B». L’obiettivo dichiarato è un cambiamento che parta dalle esigenze quotidiane, svincolato dai grandi apparati: «Ognuno di noi ha messo da parte il proprio ideale politico nazionale» per concentrarsi su una «politica di cose concrete, vicina ai cittadini».

SOMMA SÌ

Compongono la lista: Daniele Di Leo, Paola Dall’Armellina, Gaspare Cacace, Roberto Cova Manera, Manuela Vismara, Alice Varallo, Andrea Zocco Ramazzo, Moreno Zanzottera, Fjorglo Domi, Claudio Di Leo, Cloe Signorelli, Angelo De Micheli, Giuseppe Leoni.