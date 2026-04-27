Nido di api al Chiostro di Voltorre: la Protezione Civile delimita l’area per tutelarlo
Intervento a difesa delle api che sono specie protetta e fondamentale per l'ecosistema. Consigli per passare: " Comportamento calmo: le api non sono aggressive"
C’è un nido di api al Chiostro di Voltorre e, pià precisamente, nei pressi della chiesetta.
La segnalazione è arrivata alla Protezione civile di Gavirate che si è subito attivata. Una volta individuato il nido, è stato esteso un nastro per delimitare l’area.
«I nostri volontari hanno già provveduto a mettere in sicurezza la zona, installando delle delimitazioni precauzionali per garantire la tranquillità di tutti e il rispetto degli insetti» annuncia la Protezione civile con un post sui canali social.
«L’area – si spiega – è stata transennata per evitare contatti accidentali che potrebbero disturbare lo sciame o causare punture spiacevoli. Ricordiamo che le api sono una specie protetta e fondamentale per il nostro ecosistema; stiamo monitorando la situazione per risolvere il disagio nel minor tempo possibile».
Quindi alcuni consigli per la convivenza : «Prestare la massima attenzione durante il passaggio nelle aree limitrofe al Chiostro. Non oltrepassare assolutamente le aree delimitate dai nastri segnaletici. Mantenere un comportamento calmo: le api non sono aggressive se non disturbate».
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