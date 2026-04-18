Niente più corse in biblioteca: a Gavirate libri restituibili 24 ore su 24
Installato all’esterno della biblioteca un box per la riconsegna dei volumi sempre accessibile, anche nei giorni festivi
Niente più vincoli di orario per la restituzione dei libri presi in prestito. La biblioteca di Gavirate amplia i propri servizi e introduce un box esterno accessibile in ogni momento della giornata, 24 ore su 24, domeniche comprese.
Una soluzione semplice ma efficace, pensata per andare incontro alle esigenze dei lettori alle prese con ritmi sempre più serrati, che spesso rendono difficile passare in biblioteca negli orari di apertura. Da qualche giorno, infatti, all’esterno della struttura è stato installato un contenitore dedicato alla riconsegna dei volumi, facilmente utilizzabile in qualsiasi momento.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere il servizio ancora più flessibile e accessibile, senza rinunciare al rapporto diretto con il pubblico. Dalla biblioteca sottolineano infatti come resti sempre vivo l’invito a frequentare gli spazi negli orari tradizionali, ma al tempo stesso si voglia offrire un’opportunità in più a chi ha difficoltà a organizzarsi.
Il nuovo box rappresenta così un piccolo ma significativo passo verso una biblioteca sempre più attenta alle esigenze della comunità, capace di coniugare accoglienza e praticità. E, come sempre, l’augurio rivolto ai lettori resta lo stesso: buone letture.
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