Non basta più la targa: da aprile cambia il modo di pagare la sosta nei parcheggi di Saronno
Saronno Servizi introduce l’obbligo di inserire anche il numero di stallo direttamente al parcometro o sull’app. Il nuovo sistema affianca l’inserimento della targa del veicolo e punta a rendere più efficiente il servizio
Non basta più la targa: da aprile cambia il modo di pagare la sosta nei parcheggi cittadini: Saronno Servizi introduce l’obbligo di inserire anche il numero di stallo direttamente al parcometro o sull’app.
La novità arriva dopo la sperimentazione avviata in piazza Repubblica, che ha dato esiti positivi in termini di gestione e controllo della sosta. Il nuovo sistema affianca quindi l’inserimento della targa del veicolo e punta a rendere più efficiente il servizio. L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare la precisione nella gestione dei parcheggi, dall’altro favorire una maggiore rotazione degli stalli, rendendo più semplice trovare posto nelle aree più frequentate.
Per rendere possibile l’introduzione della nuova modalità, Saronno Servizi ha portato avanti un articolato lavoro organizzativo che ha previsto la mappatura e la numerazione di tutti gli stalli di sosta, oltre all’aggiornamento della segnaletica orizzontale con l’indicazione del numero di stallo. I parcometri cittadini sono così stati predisposti per accogliere questa funzionalità. Per gli utenti cambia quindi una abitudine: al momento del pagamento sarà necessario digitare anche il numero dello stallo occupato.
Saronno Servizi invita i cittadini a prestare attenzione alle nuove modalità operative, sottolineando che si tratta di un passaggio pensato per migliorare l’esperienza complessiva della sosta in città. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare i canali ufficiali di Saronno Servizi.
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