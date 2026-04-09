Non buttarlo, riparalo: torna il “Repair Café“ a Saronno

Non è un semplice laboratorio di riparazione, ma un evento basato sullo scambio di conoscenze. Grazie alla collaborazione con l’Associazione “Il Tassello”, i partecipanti potranno portare i propri oggetti guasti e provare a ripararli personalmente, affiancati dai preziosi consigli dei volontari esperti

Hai un elettrodomestico che non ne vuole più sapere di accendersi? Un maglione bucato a cui sei affezionato o una bicicletta che cigola? Prima di rassegnarti a gettarli nei rifiuti, c’è una soluzione che fa bene all’ambiente, al portafoglio e alla comunità.

Sabato 11 aprile, dalle ore 14:30 alle 18:30, il Centro Sociale Cassina Ferrara (Via Prampolini 2, Saronno) ospiterà un nuovo appuntamento con il Repair Café Saronno.

Che cos’è il Repair Café?

Non è un semplice laboratorio di riparazione, ma un evento basato sullo scambio di conoscenze. Grazie alla collaborazione con l’Associazione “Il Tassello”, i partecipanti potranno portare i propri oggetti guasti e provare a ripararli personalmente, affiancati dai preziosi consigli dei volontari esperti.

L’obiettivo è duplice: ridurre la montagna di rifiuti che produciamo ogni giorno e riscoprire il valore della manualità, imparando che molto di ciò che consideriamo “rotto” può avere una seconda vita.

Cosa si può riparare?

La squadra di esperti sarà pronta a darti una mano con una vasta gamma di oggetti:

Piccoli elettrodomestici (macchinette del caffè, frullatori, ferri da stiro).

Elettronica: computer, cellulari e piccoli gadget.

Sartoria: abbigliamento e tessuti scuciti o bucati.

Meccanica leggera: biciclette e piccola meccanica.

Artigianato: giocattoli, oggetti in legno o ceramica da incollare o sistemare.

Nota: per motivi di sicurezza non si effettuano riparazioni su monitor, TV e forni a microonde.

Un evento per tutti: esperti e curiosi

Il Repair Café è aperto a chiunque. Se hai competenze tecniche (elettricisti, sarti, meccanici, esperti IT) e vuoi metterti in gioco come volontario, la tua mano sarà la benvenuta!

Se invece non hai nulla da riparare ma sei curioso di vedere come funziona, puoi semplicemente passare per goderti una tazza di tè o caffè in compagnia, respirando l’atmosfera di questa officina sociale.

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