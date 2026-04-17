Non ce l’ha fatta la donna di 87 anni investita a Origgio
La donna era stata ricoverata in ospedale a Legnano, dove le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso
È morta l’anziana investita mercoledì 15 aprile a Origgio. La donna, 87 anni e residente in paese, era stata ricoverata all’ospedale di Legnano dopo l’incidente, ma le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso avvenuto oggi.
L’investimento era avvenuto in via Visconti, non lontano dal municipio.
Dopo l’impatto, la donna era stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Con il passare delle ore il quadro clinico è però peggiorato, fino al decesso.
Sulla dinamica dell’investimento sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti.
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