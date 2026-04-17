Varese News

Saronno/Tradate

Non ce l’ha fatta la donna di 87 anni investita a Origgio

La donna era stata ricoverata in ospedale a Legnano, dove le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso

ambulanza cva angera

È morta l’anziana investita mercoledì 15 aprile a Origgio. La donna, 87 anni e residente in paese, era stata ricoverata all’ospedale di Legnano dopo l’incidente, ma le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso avvenuto oggi.

L’investimento era avvenuto in via Visconti, non lontano dal municipio.

Dopo l’impatto, la donna era stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Con il passare delle ore il quadro clinico è però peggiorato, fino al decesso.

Sulla dinamica dell’investimento sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 17 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.