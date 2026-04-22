Non chiamate quel timeout: tutte le sofferenze della Openjobmetis dopo i minuti di sospensione

Kastritis lo ha detto chiaro e tondo a Desio, dopo la sconfitta “da 100 punti” contro Cantù: «Questa squadra ha un problema che si chiama difesa: per competere a livello playoff dobbiamo tornare a essere la Openjobmetis delle prime 20 partite». Vero, giusto, ma c’è un altro aspetto del gioco che riguarda l’attacco e che lo staff tecnico diretto dall’allenatore greco dovrebbe considerare immediatamente: l’uscita dai timeout.

Quello che abbiamo avvertito “a sensazione” durante le partite più recenti, ovvero che i biancorossi fatichino tantissimo a primeggiare dopo i minuti di sospensione, appare chiaro e netto anche analizzando i numeri forniti da Legabasket. Una fatica che vale per entrambi i lati del campo nel senso che Varese segna con il contagocce con i possessi avuti dopo i timeout di Kastritis e, al contrario, conceda quasi sempre canestri (o falli con successivi tiri liberi) agli avversari sui loro possessi.

Dati alla mano, nelle ultime quattro partite (quelle considerate dalla nostra analisi) Varese ha sempre perso il confronto alla ripresa del gioco. Anche a Trieste quando – va detto – Kastritis ha disegnato una rimessa perfetta che ha permesso ad Alviti (bravissimo) di segnare la tripla del momentaneo +1 poi ribaltato dai liberi di Ramsey ottenuti con lo sciagurato fallo di Stewart (dopo timeout di Taccetti). Tra l’altro, l’ultima “vittoria” varesina in questa particolare statistica è stata ampiamente inutile perché arrivata nella disastrosa trasferta di Napoli ma va anche detto che i partenopei chiamarono appena due timeout (0 punti in uscita) sui cinque disponibili e che comunque la OJM segnò una volta sola (3 punti, Iroegbu) in seguito alle quattro sospensioni richieste. Vediamo nel dettaglio quindi le ultime quattro gare, andando a ritroso. Accanto a ogni partita riportiamo i punti segnati in uscita da timeout e il risultato finale.

CANTU’ – VARESE 11-2 (finale: 100-96)

Nel derby di Desio, coach De Raffaele ha chiamato 5 timeout spremendo la bellezza di 11 punti: schiacciata di Ballo, tripla di Green, canestro di Moraschini, fallo su Green e 2/2 ai liberi, fallo su De Nicolao e 2/2 ai liberi. Dall’altra parte Kasrtitis ha interrotto il gioco 4 volte (il quinto è rimasto inutilizzato) ottenendo nell’ordine: palla persa di Stewart, tripla sbagliata di Alviti, fallo su Stewart e 2/2 ai liberi, palla persa di Nkamhoua.

VARESE – SASSARI 3-8 (finale: 91-90)

Contro i sardi, Kastritis ha usato solo 3 dei 5 timeout disponibili ottenendo tre soli punti: tripla sbagliata da Iroegbu, fallo subito e successivo canestro di Alviti da 2, fallo subito e 1/2 di Iroegbu ai liberi con il punto della vittoria.

Mrsic invece ha chiamato 4 timeout (esaurì i tre del secondo tempo) ottenendo 8 punti: canestro di Marshall, fallo su rimbalzo offensivo e due liberi di Thomas, canestro di Macon, fallo su Mezzanotte e 2/2 ai liberi. In pratica dopo ogni stop del gioco, la Dinamo è andata a segno.

DAL PARQUET – Ascolta il nostro podcast relativo al derby tra Acqua San Bernardo e Openjobmetis

TRIESTE – VARESE 7-5 (90-89)

In questo caso Kastritis ha esaurito tutti i timeout, Taccetti ne ha chiamati 4: i due punticini in più raccolti da Trieste sono risultati decisivi visto che la partita si è chiusa con appena un punto di scarto. In questo caso i giuliani hanno raccolto una tripla di Uthoff, un canestro di Ross, un errore da 3 dello stesso Colbey e i due liberi finali e decisivi di Ramsey. Per Varese invece canestro di Stewart e tripla sbagliata di Freeman nel primo tempo, poi errore di Iroegbu da 3, stoppata subita da Nkamhoua e infine la “famosa” tripla di Alviti.

VARESE – TORTONA 0 – 4 (97-87)

Nella vittoria sulla Bertram è arrivato il dato peggiore per la Openjobmetis: 3 timeout per parte, 0 punti raccolti dai biancorossi contro i 4 dei piemontesi. La OJM nell’ordine ha avuto un tiro sbagliato di Moore, uno di Stewart e una palla persa dello stesso Carlos; Fioretti ha invece ottenuto un canestro di Chapman, due liberi segnati da Vital e una persa di quest’ultimo giocatore. Insomma, quel giorno Varese l’ha vinta altrove.

LUCI A MASNAGO – Giovedì 23 aprile alle 14 in diretta su Radio Materia e nel tardo pomeriggio in versione podcast torna la nostra trasmissione di approfondimento sulla Pallacanestro Varese. CLICCATE QUI per riascoltare le puntate precedenti, QUI per seguire il profilo Instagram dedicato.