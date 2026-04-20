Non chiamatelo solo mercatino: a Casciago lo “Swap Party” insegna il valore del riuso

Trasformare la scuola in un laboratorio di sostenibilità dove la moneta non è l’euro, ma il “campo-fiorino”. Sabato 18 aprile Villa Valerio a Casciago ha ospitato lo “Swap Party – Mercatino del riuso e del baratto”, un evento che ha coinvolto centinaia di studenti e famiglie dell’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori”, confermando l’impegno della scuola come Green School e parte della Rete di Scuole che Promuovono Salute.

Galleria fotografica A Casciago lo “Swap Party” insegna il valore del riuso 4 di 13

L’iniziativa, patrocinata dai comuni di Casciago, Barasso, Comerio e Luvinate, ha rappresentato il culmine di un percorso educativo iniziato nei giorni precedenti, quando gli alunni hanno consegnato oggetti non più utilizzati ricevendo in cambio le monete simboliche da “spendere” durante la mattinata.

Tra economia circolare e tinkering

Dalle 10 alle 12, gli spazi scolastici si sono animati non solo per lo scambio di giochi e libri, ma anche per una serie di laboratori pratici. I ragazzi hanno potuto sperimentare la stampa 3D con plastica riciclata, il tinkering e il rammendo creativo, grazie alla collaborazione con associazioni locali come il Repair Cafè, Mamme in cerchio, Il Millepiedi, Pane di Sant’Antonio e il Gruppo Missionario.

Fondamentale il supporto dei Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi (CCR) di Casciago e Comerio, che hanno gestito i banchetti dimostrando come la cittadinanza attiva possa tradursi in gesti concreti.

La voce dei protagonisti

I docenti e i referenti del progetto hanno espresso grande soddisfazione per l’energia sprigionata dall’evento. La maestra Graziana Sanpaolo ha sottolineato come il benessere passi «attraverso la cura di ciò che ci circonda», mentre il prof. Alessio Martinoli ha ribadito l’identità ecologica dell’istituto: «Non stiamo solo parlando di ecologia, la stiamo facendo. Scegliere il riuso invece dell’acquisto compulsivo è un esercizio di cittadinanza».

Anche la prof.ssa Eleonora Gritti ha rimarcato il valore della cornice storica di Villa Valerio come patrimonio della comunità, capace di ospitare scuole attente all’inclusione e all’altruismo, mentre la prof.ssa Claudia Marchesotti ha evidenziato come vivere lo spazio scolastico in modo diverso «crei comunità e generi felicità».

L’entusiasmo degli alunni

I veri protagonisti sono stati i bambini e i ragazzi. «Mi è piaciuto tantissimo scambiare i miei giochi e trovarne altri nuovi», racconta uno studente della primaria. Per June, membro del CCdR, l’auspicio è che l’evento diventi una tradizione: «Spero si possa rifare l’anno prossimo». Francesco, della secondaria, ha apprezzato invece la filosofia dello scambio: «Promuove la sostenibilità più di un semplice mercatino».

La mattinata si è conclusa con una merenda offerta dalle Associazioni Genitori, sigillando un’esperienza che ha saputo unire generazioni diverse sotto il segno del “non spreco” e della condivisione.

Guida rapida allo Swap Party:

Cos’è: Un mercato basato sul baratto e il riuso.

La moneta: Il “campo-fiorino”, ottenuto consegnando oggetti usati.

Le attività: Scambio di libri e giochi, stampa 3D, riparazioni creative.

L’obiettivo: Contrastare la cultura dello spreco e promuovere la cittadinanza attiva.