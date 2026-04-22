“Non è Francesco”: a Varese il musical che racconta il lato inatteso del santo

Ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, e una domanda che rimane aperta: cosa c’è di lui che non è ancora stato raccontato? Parte da qui Non è Francesco, il musical inedito che andrà in scena al Teatro Intred di Varese sabato 10 maggio alle 20.45, prodotto dalla compagnia teatrale Splendor del Vero con la regia e la drammaturgia di Luisa Oneto.

Lo spettacolo rientra nel programma del San Vittore Festival, di cui costituisce uno degli appuntamenti centrali. «Il tema della pace è sentito da tutto l’Occidente, e quest’anno è anche l’anno dell’ottocentesimo della morte di San Francesco: era evidente l’opportunità di una rappresentazione teatrale su di lui – spiega Mauro Pramaggiore, presidente dell’associazione “Persone & Città” e coordinatore del festival, i cui dettagli saranno presentati domani.

In scena ci saranno cinquanta persone, dai sei ai cinquantacinque anni, tra ragazzi e adulti che lavorano insieme in quello che Oneto definisce un percorso educativo prima ancora che artistico. “Non è il Francesco che conosciamo tutti, perché non sarebbe mai esauribile come figura – spiega la regista – È un Francesco che non è stato sempre raccontato».

Il titolo, spiega, vuole essere proprio questo: un’apertura, un invito a scoprire qualcosa di inatteso: «Qualcuno mi diceva: ho fatto catechismo, però non ho mai saputo di queste cose. C’è stata una sorta di stupore su questa figura che dopo ottocento anni ancora ci stupisce».

“Cosa sono i servi di Dio se non i suoi giullari, che devono sollevare il cuore degli uomini e condurlo alla gioia spirituale?” è la frase di Francesco che fa da sottotitolo allo spettacolo, e che ne definisce anche il tono: non agiografia, ma un ritratto vivo, costruito insieme ai ragazzi attraverso canto, danza e recitazione.

Il testo è inedito, scritto dalla compagnia con il confronto costante dei frati Cappuccini di Viale Borri, che hanno fornito le fonti francescane. Le musiche originali sono di Silvio Scarpolini, mentre le coreografie sono firmate da Selene Scarpolini e Natalia Scarpolini: due danzatrici con formazioni diverse, che hanno lavorato deliberatamente sullo scarto tra gli stili, mescolando contemporaneo, moderno e mimo per raccontare un Francesco che abita tanto il Duecento quanto il 2026.

Lo spettacolo è strutturato come un jukebox musical, con brani già noti reinterpretati accanto alle composizioni originali. E ci sarà anche una partecipazione speciale: Germano Lanzoni come “Giullare”. Lanzoni, noto al grande pubblico come voce del Milan, sarà sul palco in un ruolo che lui stesso ha voluto, ritenendo Francesco la figura che più ha ispirato la sua cifra artistica.

Dopo Varese, Non è Francesco sarà in tour: è già atteso il 2 ottobre al Duomo di Desio, e altre date sono in corso di definizione. Oneto chiude con un appello diretto: «Chiediamo ai giovani di venire a vedere dei ragazzi come loro che hanno dedicato i loro talenti e la loro espressività a quest’arte meravigliosa che è il teatro».

I biglietti costano 20 euro e sono in prevendita al MIV di Varese (via Bernascone 13) oppure online sul sito del Multisala Impero.