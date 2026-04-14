“Non è solo cucina”, Jacques Amani presenta la nuova edizione di “Indovina chi viene a cena”

La puntata di martedì 14 aprile de La Materia del Giorno ha acceso i riflettori sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione, raccontata attraverso esperienze concrete che prendono forma sul territorio varesino. Ne abbiamo parlato con Jacques Amani, responsabile dell’Ufficio Politiche Migratorie della Cgil e presidente dell’associazione 100Venti, realtà nata nel 2022 per intervenire nei contesti sociali dove il sindacato non può operare direttamente.

Al centro dell’intervista l’iniziativa “Indovina chi viene a cena”, un progetto nato a Torino e portato anche a Varese grazie alla rete associativa locale. L’idea è semplice quanto efficace: usare il cibo come strumento per favorire l’incontro tra persone di culture diverse, aprendo le porte delle case e condividendo piatti e tradizioni.

Il cibo come occasione di incontro

«Non è una competizione gastronomica – spiega Amani – ma un modo per scoprire culture e persone, abbattendo i pregiudizi – Il progetto coinvolge famiglie provenienti da diversi Paesi – tra cui Afghanistan, Perù, Marocco, Nepal, Sri Lanka e Gambia – che ospitano cittadini italiani e stranieri per una cena. Un’occasione per conoscersi da vicino, senza filtri, attraverso la quotidianità di una tavola condivisa».

L’edizione 2026 sarà presentata sabato 18 aprile alle 18,30 alla cooperativa Belforte di Varese con un aperitivo solidale, momento di lancio che permetterà di assaggiare alcune specialità e iscriversi agli appuntamenti successivi, in programma tra maggio e luglio.

Opportunità e nuove amicizie

«L’esperienza dello scorso anno è stata positiva, con una buona partecipazione e la presenza anche di istituzioni locali – ha raccontato Jacques Amani – Intorno alla tavola si sono incontrate persone di diverse nazionalità, dando vita a relazioni che in alcuni casi sono proseguite nel tempo. Non mancano però alcune criticità, soprattutto legate agli spazi abitativi. Molte famiglie vorrebbero partecipare ma spesso le case sono piccole e questo crea qualche difficoltà ma in generale la risposta è molto buona».

Sport e inclusione: “Un calcio al razzismo”

Nel corso della puntata si è parlato anche di un’altra iniziativa storica del territorio: “Un calcio al razzismo”, torneo sportivo promosso dalla Uisp e in programma quest’anno il 24 aprile al Parco delle Feste di Gemonio.

Anche in questo caso lo sport diventa uno strumento di incontro e di inclusione: «Le squadre sono composte da giocatori di diverse provenienze, mescolando culture e storie. L’integrazione non si predica, si fa – sottolinea Amani – giocando insieme, come mangiando insieme».

Raccontare un’altra narrazione

La puntata di oggi de “La materia del Giorno” si inserisce in un percorso più ampio di approfondimento dedicato ai temi dell’inclusione, anche attraverso il lavoro del “Tavolo della buona accoglienza”, una rete informale che riunisce associazioni ed enti del territorio cghe si occupano a vario titolo di temi legati alle migrazioni e all’inclusione.

L’obiettivo, come emerso durante la trasmissione, è raccontare una realtà spesso poco visibile: quella fatta di relazioni positive, integrazione quotidiana e contributi concreti alla comunità.