Norme sulla sicurezza poco conosciute. Perché il documento di valutazione dei rischi è decisivo

«La sicurezza non può esaurirsi nell’attività ispettiva». Ma se le norme non sono conosciute fino in fondo, il rischio è che restino solo sulla carta. E nei pubblici esercizi questo può tradursi in incendi, infortuni, sanzioni e, nei casi più gravi, nella chiusura dell’attività.

È da questo equilibrio fragile tra obblighi normativi e lavoro reale che è partito il confronto promosso da Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), Confcommercio Uniascom della provincia di Varese, nella sede di via Valle Venosta.

A dare il via a questa riflessione, in apertura dei lavori, è stato il prefetto Salvatore Rosario Pasquariello, che ha richiamato la necessità di rafforzare la cultura della prevenzione.

Un incontro che ha messo attorno allo stesso tavolo istituzioni, controllori e imprenditori, facendo emergere un punto centrale. Tutto parte dal documento di valutazione dei rischi, ma senza formazione e consapevolezza rischia di diventare un adempimento formale più che uno strumento concreto di prevenzione.

(nella foto da sinistra: Giavarini, Bulgheroni, Bolognese e Ferrarese)

LA CABINA DI REGIA PROVINCIALE

Dunque, non solo controlli, ma un lavoro condiviso tra Prefettura, forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Ats e associazioni di categoria. In questa direzione si inserisce anche la cabina di regia provinciale, che coordina le attività di vigilanza per evitare sovrapposizioni e rendere più efficaci i controlli perché la sicurezza non può essere delegata esclusivamente alle verifiche ispettive. Serve un cambio di approccio che coinvolga direttamente gli imprenditori, chiamati a conoscere e applicare le norme fin dall’avvio dell’attività.

Un concetto ribadito anche dal presidente di Confcommercio Uniascom Rudy Collini, che ha invitato a superare la logica dell’adempimento. «La sicurezza – ha sottolineato – è un valore che incide sulla qualità del lavoro, sul benessere dei collaboratori e sull’esperienza del cliente».

CONOSCERE I RISCHI PER APPLICARE LE NORME

Sul fronte della categoria, il presidente provinciale di Fipe, Giordano Ferrarese, ha messo in evidenza il rischio concreto per le imprese, prevenire per non fallire. Perché controlli e sanzioni ripetute possono compromettere la sopravvivenza dell’attività.

Da qui l’importanza di strumenti operativi come la checklist predisposta dall’associazione e della formazione continua, in un contesto normativo sempre più complesso. Ma è entrando nel merito tecnico che emergono le criticità più concrete. Il comandante dei Vigili del Fuoco Ciro Bolognese ha indicato nella valutazione dei rischi il «cuore pulsante» del sistema di sicurezza. Un passaggio imprescindibile, da cui dipendono tutte le misure di prevenzione, dalla gestione dell’emergenza alla formazione degli addetti. Senza questo passaggio, ha ricordato, si rischiano sanzioni anche penali e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività.

LA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO

Paolo Bulgheroni, direttore del dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria di Ats Insubria, ha riportato il tema sul terreno della salute. Per Bulgheroni la sicurezza coincide con la tutela delle persone, degli avventori, dei lavoratori e degli stessi titolari. Il punto centrale del suo ragionamento è stato l’autocontrollo. Bulgheroni ha spiegato che gli enti pubblici non possono essere presenti ogni giorno nei locali per verificare il rispetto delle norme nel lavoro, per questa ragione la responsabilità dell’esercente resta decisiva. Il rispetto delle norme, la corretta organizzazione, la formazione continua e l’attenzione agli impianti non sono aspetti separati, ma parti di uno stesso sistema di prevenzione. Secondo Bulgheroni, la prevenzione funziona solo se c’è consapevolezza, ovvero quando viene interiorizzata da chi gestisce l’attività.

ATTIVITÀ COMPLESSA AUMENTO DEL RISCHIO

Non basta intervenire quando il danno è già avvenuto. Serve costruire una rete nella quale istituzioni, associazioni di categoria e imprese collaborino per ridurre i rischi prima che si trasformino in infortuni, problemi sanitari o sanzioni. Un’impostazione che sposta il baricentro dal controllo al comportamento quotidiano. A fare da filo conduttore resta così il documento di valutazione dei rischi, spesso percepito come un obbligo burocratico ma in realtà decisivo per individuare pericoli e responsabilità. Ed è su questo punto che si è soffermato Enrico Giavarini, tecnico della prevenzione di Ats Insubria. Il settore, ha spiegato, è tutt’altro che semplice. Alberghi, bar e ristoranti concentrano una grande varietà di mansioni e quindi di rischi, spesso sottovalutati. Non si tratta solo di incendi o emergenze evidenti. I pericoli sono quotidiani: cadute e scivolamenti, uso di macchinari come affettatrici, impastatrici e tritacarne, rischio elettrico, utilizzo di sostanze chimiche per le pulizie, fino a rischi meno percepiti come quelli biologici o legati allo stress lavoro-correlato. Una situazione che Ferrarese non esita a qualificare come «lavoro usurante»

A questi si aggiungono fattori strutturali del settore a cominciare dagli orari prolungati al lavoro ripetitivo, fino alle difficoltà nel reperire personale qualificato e presenza crescente di lavoratori stranieri, con problemi di comunicazione e formazione.

LE IMPRESE A CONDUZIONE FAMILIARE

La formazione, ha sottolineato Giavarini, deve essere realmente comprensibile, non basta far firmare un documento, è necessario che chi lavora abbia davvero capito i rischi e le procedure per lavorare in sicurezza.

Un altro nodo riguarda le piccole imprese, spesso a conduzione familiare, dove la gestione della sicurezza si intreccia con risorse limitate e organizzazioni complesse. In questi contesti, il documento di valutazione dei rischi diventa ancora più centrale, perché deve tenere insieme tutte le variabili presenti nel lavoro quotidiano per non affrontare la sicurezza in modo improvvisato.

Serve il supporto di figure competenti, come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nominato dal datore di lavoro, e consulenti qualificati, capaci di trasformare gli obblighi normativi in strumenti operativi.

Le norme nel settore esistono e sono dettagliate, ma la loro efficacia dipende dalla capacità di applicarle nella realtà. Ed è proprio in questo passaggio, tra teoria e pratica, che si gioca la vera sfida della sicurezza nei pubblici esercizi.