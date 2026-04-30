Novanta giocatori in pista a Varese: c’è il torneo “A8 Mi-Va” di curling

Due mesi dopo le Olimpiadi, è di nuovo curling-mania, almeno a Varese. Tra venerdì 1 e sabato 2 maggio la pista della Acinque Ice Arena torna a ospitare la suggestiva disciplina che diventa popolare durante ogni edizione dei Giochi: il motivo è la terza edizione del torneo “A8 Mi-Va” organizzato dalla Varese Curling in collaborazione con il Jass Curling Club Milano.

Ai nastri di partenza ci saranno numerose squadre con atleti in rappresentanza di diverse nazioni: Italia, Francia, Germania, Polonia, Svizzera, Scozia e Canada (i canadesi schierano una mista con alcuni svizzeri). Di particolare rilevanza la presenza della Scozia, la patria d’origine del curling (da lì provengono le stones, grazie alle cave dell’isola di Ailsa Craig) oltre che del Canada, il Paese dove questo sport è più praticato e diffuso.

In tutto a Varese ci saranno circa 90 giocatori a sfidarsi tra lanci e spazzate, con il club di casa che schiera alcuni dei suoi atleti che quest’anno hanno vestito i colori biancorossi nei diversi campionati disputati. «Vogliamo riportare a Varese quell’atmosfera magica respirata durante le Olimpiadi – spiegano gli organizzatori – Il Torneo “A8 Mi-Va” non è solo una competizione, ma un ponte tra culture diverse che si ritrovano su una lastra di ghiaccio per condividere una passione fatta di millimetri e grande cuore».

L’ingresso all’Acinque Ice Arena sarà gratuito e l’occasione è ghiotta: venerdì 1° maggio si comincia a giocare alle 8,30 e la lunga giornata di curling terminerà intorno alle 20. Sabat0 2 maggio si riprende alle 8,30 sino alle 16,40: a seguire le premiazioni.

Al torneo e in generale al mondo del curling è stata dedicata una recente serata a Materia: sul palco, intervistati dal nostro Damiano Franzetti, si sono alternati il presidente e l’allenatore di Varese, Davide Quilici e Alberto Arienti e soprattutto Simone Gonin, piemontese e a lungo componente della Nazionale con due partecipazioni olimpiche alle spalle. QUI trovate l’articolo sull’incontro che può essere riguardato integralmente nel video sottostante.