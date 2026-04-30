“Numeri importanti e progettualità per la città”: Azione promuove il bilancio 2025 di Saronno

«Il bilancio consuntivo 2025 e la variazione al bilancio preventivo rappresentano un passaggio che ha messo in evidenza non solo la solidità dei conti, ma anche una direzione chiara per lo sviluppo della città». E’ questo il positivo giudizio del gruppo di Azione Saronno sul consuntivo e le variazioni al bilancio di previsione discussi martedì sera in Consiglio.

«L’assessore Mattia Cattaneo ha presentato con precisione e competenza i numeri, organizzandoli e spiegandoli in modo tale da mostrare come dietro le cifre del bilancio e della variazione ci fossero una direzione chiara e una visione di sviluppo per Saronno – dice Francesco Ricca, segretario di Azione Saronno – Non numeri astratti, ma risorse in larghissima parte destinate al decoro urbano e alle politiche sociali: manutenzioni di scuole, impianti sportivi, verde e altri edifici pubblici, sicurezza, servizi alla persona, inclusione. Al centro, in sintesi, la qualità della vita dei cittadini».

Variazione approvata senza voti contrari

Un elemento politico evidenziato riguarda l’esito del voto sulla variazione di bilancio. Dopo alcune osservazioni iniziali da parte delle opposizioni, il provvedimento è stato approvato senza voti contrari, registrando solo voti favorevoli e astensioni.

Un dato che, per Azione Saronno, dimostra come «di fronte a scelte frutto di un lavoro accurato e convinto, le contrapposizioni ideologiche possano lasciare spazio alla possibilità di trovarsi d’accordo sul bene dei cittadini».

Il lavoro sui servizi sociali

Particolarmente importante per Azione è il riconoscimento al lavoro dell’assessore alla Coesione sociale Matteo Fabris: «In aula è stato riconosciuto il suo impegno competente e appassionato» dice Francesco Ricca, evidenziando come le scelte adottate abbiano garantito continuità con il passato, introducendo al tempo stesso nuove progettualità.

Un riconoscimento che, secondo Azione, va condiviso anche con la sindaca Ilaria Pagani, per aver affidato la delega a Fabris con l’obiettivo di proseguire e rilanciare il lavoro avviato.

“Il Consiglio luogo di confronto”

Per il gruppo Azione Saronno, quanto emerso in aula rappresenta un segnale importante sul piano politico: «Crediamo che il Consiglio comunale debba essere prima di tutto il luogo del confronto e a vincere debba essere la città tutta quando si trovano punti di contatto tra maggioranza e opposizione».

«Per noi la politica cittadina dovrebbe essere sempre così – conclude il segretario di Azione Saronno – meno propaganda e più impegno per tentare di migliorare – anche solo in minima parte – la vita dei saronnesi».