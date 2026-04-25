Nuove banconote in euro, verso il restyling: due temi e volti storici tra le proposte

Le nuove banconote in euro si avvicinano e il restyling annunciato anni fa dalla Banca Centrale Europea entra ora nella fase decisiva. Non c’è ancora una data ufficiale per l’entrata in circolazione, ma sono già state definite le due possibili linee grafiche che potrebbero caratterizzare la futura serie.

Da un lato il tema “Cultura europea”, che punta a rafforzare l’identità comune attraverso figure simbolo del continente: tra i nomi figurano Maria Callas (nella foto) per i 5 euro, Ludwig van Beethoven sui 10, Marie Curie sui 20, Miguel de Cervantes sui 50, Leonardo da Vinci sui 100 e Bertha von Suttner sui 200 euro.

L’alternativa è il tema “Fiumi e uccelli”, con immagini naturalistiche pensate per rappresentare libertà di movimento e assenza di confini: sorgenti, fiumi e specie simboliche europee diventerebbero i protagonisti delle nuove banconote.

Il progetto di rinnovamento, avviato nel 2021 su impulso della presidente Christine Lagarde, punta anche a rendere i biglietti più sostenibili e inclusivi, oltre che sicuri. Nel 2025 è stato lanciato il concorso per il design, che si chiuderà a fine aprile 2026, quando una giuria selezionerà le proposte migliori.

Seguirà una consultazione pubblica europea e, entro la fine dell’anno, la scelta definitiva del modello. Solo dopo saranno stabiliti i tempi di emissione delle nuove banconote, mentre resta escluso il ritorno del taglio da 500 euro, già fuori produzione dal 2016.