Nuove banconote in euro, verso il restyling: due temi e volti storici tra le proposte
La Bce accelera sul rinnovo grafico dell’euro: in campo due linee, tra grandi figure della cultura europea e simboli naturali. Decisione finale attesa entro fine 2026
Le nuove banconote in euro si avvicinano e il restyling annunciato anni fa dalla Banca Centrale Europea entra ora nella fase decisiva. Non c’è ancora una data ufficiale per l’entrata in circolazione, ma sono già state definite le due possibili linee grafiche che potrebbero caratterizzare la futura serie.
Da un lato il tema “Cultura europea”, che punta a rafforzare l’identità comune attraverso figure simbolo del continente: tra i nomi figurano Maria Callas (nella foto) per i 5 euro, Ludwig van Beethoven sui 10, Marie Curie sui 20, Miguel de Cervantes sui 50, Leonardo da Vinci sui 100 e Bertha von Suttner sui 200 euro.
L’alternativa è il tema “Fiumi e uccelli”, con immagini naturalistiche pensate per rappresentare libertà di movimento e assenza di confini: sorgenti, fiumi e specie simboliche europee diventerebbero i protagonisti delle nuove banconote.
Il progetto di rinnovamento, avviato nel 2021 su impulso della presidente Christine Lagarde, punta anche a rendere i biglietti più sostenibili e inclusivi, oltre che sicuri. Nel 2025 è stato lanciato il concorso per il design, che si chiuderà a fine aprile 2026, quando una giuria selezionerà le proposte migliori.
Seguirà una consultazione pubblica europea e, entro la fine dell’anno, la scelta definitiva del modello. Solo dopo saranno stabiliti i tempi di emissione delle nuove banconote, mentre resta escluso il ritorno del taglio da 500 euro, già fuori produzione dal 2016.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.