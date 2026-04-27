Nuovo ambulatorio di ecocardiografia alla Casa di Comunità di Busto Arsizio: apertura il 7 maggio
Dal 7 maggio nuovo servizio per la diagnostica cardiologica di prossimità: esami ogni giovedì su prenotazione con impegnativa medica
Si amplia l’offerta sanitaria territoriale a Busto Arsizio: dal 7 maggio sarà attivo un nuovo ambulatorio di ecocardiografia all’interno della Casa di Comunità. Un servizio pensato per rafforzare la medicina di prossimità e facilitare l’accesso a una delle prestazioni diagnostiche più richieste.
A darne notizia è il Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, John Tremamondo, che sottolinea l’importanza del risultato raggiunto e ringrazia il direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna a indirizzo cardiologico, Nicola Mumoli, insieme al suo staff, per l’impegno nel potenziare i servizi sul territorio: «Questo servizio va ad aggiungersi all’ambulatorio dedicato allo scompenso cardiaco attivo già da tempo nella Casa di Comunità di Cassano Magnago» commenta il direttore di Medicina.
L’ambulatorio sarà operativo ogni giovedì, dalle 8.30 alle 13.30. I cittadini potranno accedervi con impegnativa del medico curante, prenotando tramite CUP o al PUA (Punto Unico di Accesso) delle Case di Comunità. L’attivazione del servizio punta a rendere più semplice e rapido l’accesso agli esami cardiologici, riducendo la necessità di spostamenti verso altre strutture.
L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato dalla Medicina Interna a indirizzo cardiologico, che ha attivato da tempo anche un ambulatorio dedicato allo scompenso cardiaco nella Casa di Comunità di Cassano Magnago.
Accanto all’attività clinica, prosegue anche l’impegno sul fronte della formazione. Il 5 maggio, infatti, si terrà un corso di aggiornamento dal titolo “Trombofilie – indicazioni, limiti e appropriatezza clinica: tra evidenza e abuso diagnostico”. L’incontro, che vedrà la partecipazione del professor Francesco Dentali dell’Università dell’Insubria, è rivolto a medici e professionisti sanitari del territorio e si svolgerà dalle 18 alle 20 nell’Aula Suor Bianca dell’ospedale di Busto Arsizio.
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