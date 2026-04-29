Nuovo canile di Varese ai «Duni»: approvato il progetto, ma la realizzazione sarà a tappe
Via libera in Commissione al piano per la nuova struttura a Bizzozero. L'aumento dei costi costringe a dividere l'opera in due lotti: priorità al rifugio e alla fauna selvatica. Decisivo il sostegno di Regione Lombardia.
Il percorso per il nuovo canile municipale compie un passo avanti decisivo, seppur con un cambio di strategia dettato dal bilancio. La Commissione Ambiente ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la struttura che sorgerà nell’area dei «Duni», ma l’opera non sarà completata in un’unica soluzione. L’incremento dei costi ha infatti spinto l’amministrazione a optare per una realizzazione «a step».
Il nodo economico e la strategia dei due lotti
I 550 mila euro inizialmente previsti (frutto di un accordo tra Comune, Provincia e Regione/Ats Insubria) si sono rivelati insufficienti a coprire l’intero progetto esecutivo. L’assessora all’Ambiente, Nicoletta San Martino, ha annunciato che il Comune interverrà con nuove risorse nella prossima variazione di bilancio, ma per accelerare i tempi si procederà per lotti funzionali.
Fase 1: Realizzazione del canile rifugio (per l’ospitalità stabile degli animali), del gattile e dell’area destinata alla fauna selvatica.
Fase 2: Costruzione del canile sanitario come edificio autonomo.
Fino al completamento del secondo lotto, le funzioni sanitarie saranno integrate all’interno della struttura rifugio o continueranno ad appoggiarsi alla sede attuale di via Ottorino Rossi.
Dettagli tecnici: una struttura su misura
L’architetto comunale Gianluca Gardelli ha illustrato in Commissione Ambiente i dettagli di una struttura calibrata sulle reali esigenze del territorio:
Capienza: circa 40 box, pensati per ospitare cani di taglia medio-grande che spesso necessitano di spazi individuali per motivi gestionali.
Servizi: un corpo centrale ospiterà ambulatori veterinari, uffici, sale preparazione pasti e locali tecnici.
Fauna selvatica: previsti spazi con strutture prefabbricate ad un piano per il primo soccorso di animali selvatici feriti.
Tutela dell’ambiente e corridoio ecologico
L’area dei Duni è nota per essere un punto di transito per la fauna locale. Per rispondere alle prescrizioni della Provincia e alle preoccupazioni ambientali, il progetto ha recepito importanti accorgimenti:
Fascia di rispetto: una zona libera di circa 10 metri tra le strutture e il «varco» ecologico per non ostacolare il passaggio degli animali selvatici.
Inquinamento acustico: saranno installate barriere fonoassorbenti per limitare il disturbo causato dal latrato dei cani.
Arretramento: le recinzioni sono state riposizionate per allontanare il più possibile l’attività del canile dai percorsi della fauna selvatica.
Verso la fase esecutiva
Nonostante i costi nettamente aumentati rispetto alle prime stime, l’amministrazione ha confermato di non voler snaturare l’idea progettuale originale. La palla passa ora alla fase esecutiva e al consiglio comunale, che dovrà approvare lo stanziamento dei fondi necessari per far partire i cantieri della prima fase entro i tempi previsti.
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